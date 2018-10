Los que "quieren asustar". El secretario de Energía, Javier Iguacel, dijo que "la mayoría de los que se quejan por el aumento del gas son militantes que quieren asustar a la gente".



Más de treinta asociaciones de defensa del consumidor presentarán en conjunto durante los próximos días una demanda ante la Justicia para impugnar la disposición del Gobierno vinculada con que los usuarios paguen un importe adicional en la tarifa de gas por el impacto de la devaluación de la moneda argentina.



Así lo indicó la presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (Femudeco), Inés Bienati. La administración nacional de Mauricio Macri autorizó a las distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe extra en 24 cuotas mensuales por la fuerte suba del dólar. En ese escenario, Bienati destacó: "Estamos en comunicación con otras organizaciones y estamos en total desacuerdo con la determinación".



En ese sentido, resaltó que las organizaciones que forman parte de la Comisión de Usuarios de Enargas, las cuales "son más de treinta", presentarán una iniciativa ante la Justicia para "defender al consumidor". Así, remarcó que presentarán "urgentemente (la iniciativa) para lograr la impugnación y nulidad" de la resolución publicada en el Boletín oficial. "Los jubilados no pueden usar la estufa, cierran el gas, tratan de no usar el horno", apuntó Bienati.



Por su parte, la asociación Consumidores Libres calificó a la resolución de la Secretaría de Energía de "absolutamente abusiva". El representante legal de la entidad, Héctor Polino, consideró que "los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación". "En todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva", puntualizó.



Analizó que "el Congreso nacional debe tomar cartas en el asunto". Además, se quejó de que "la única certeza" de la resolución dada a conocer en el Boletín Oficial es que "será a partir de enero de 2019", según publicó el diario Ámbito Financiero.



Por su lado, el secretario de Energía, Javier Iguacel, negó que el pago extra sea una compensación por la devaluación del peso y que "eso es desinformación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que así lo pone para seguir haciendo populismo y seguir mintiendo".



El funcionario nacional explicó que por ley la distribuidora debe comprar al precio más competitivo posible (a las petroleras) y luego se lo refactura a los usuarios en la tarifa que fija el Enargas. "En el invierno no lo hizo; la productora le pasaba al distribuidor el total del precio, pero el distribuidor no pasaba el total de precio al consumidor, porque hubiese sido más alta". "Cuando las petroleras pretendían cobrarlo les dijimos que no", aseguró Iguacel y señaló que la medida adoptada ahora por el Poder Ejecutivo dice -en la reglamentación- que "esas diferencias que se facturaron y que no se cobraron en un periodo estacional, los seis meses del invierno, se deben cobrar en el siguiente periodo estacional, que sería el verano.



"Inútil"

En una conferencia, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró que "todo el esfuerzo de los argentinos al pagar con aumento las tarifas de los servicios fue inútil al dolarizarse los insumos y la devaluación del peso".