El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que "no hemos tenido aulas donde un grupo de estudiantes se haya contagiado" y precisó que menos del 1% de los casos sospechosos en las escuelas terminan siendo casos positivos de Covid-19, al cumplirse un mes del inicio del ciclo lectivo con presencialidad. "Ha sido un mes de mucho esfuerzo de toda la comunidad educativa. Obviamente es una escuela diferente a la prepandemia porque hay que tener todos los cuidados de los protocolos de distanciamiento, ventilación o accionar rápido ante casos sospechosos", dijo el ministro. "Sigue siendo un año excepcional, tiene que convivir la alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad. Hay que garantizar el distanciamiento hasta que logremos superar la pandemia. Trotta destacó que con el regreso a las aulas hasta el momento no se ha reportado contagios que provengan de los establecimientos.