Los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau calificaron hoy de "poco convincentes" las declaraciones del procurador general bonaerense, el sanjuanino Julio Conte Grand, ante la subcomisión bicameral de Inteligencia del Congreso, quien trató de desligarse de la mesa judicial destinada a armar causas contra sindicalistas, y anticiparon que citarán al exministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas, quien dijo que le gustaría tener "una Gestapo" para controlar a los gremialistas.



Los legisladores formularon declaraciones luego de la exposición de Conte Grand, que intentó desvincularse de los hechos y prometió "enjuiciar" a los fiscales eventualmente implicados en esas maniobras, pero se retiró del anexo del Senado sin formular declaraciones, pese a que se había anticipado que iba a dialogar con los periodistas.



"Las palabras de Conte Grand fueron poco convincentes", destacaron los diputados. Moreau dijo que "pudimos corroborar que en esa reunión en el Banco Provincia el ministro Villegas efectivamente involucró de manera directa a la Procuración y al Procurador en particular. Conte Grand negó el involucramiento y aseguró que no se hacía cargo de los dichos de Villegas".



Destacó que por ese motivo "vamos a citar al exministro Marcelo Villegas para el miércoles próximo".



En tanto, Tailhade dijo a los periodistas que "nos limitamos a hacer preguntas sobre su función y la relación con la Agencia Federal de Inteligencia" y señaló que "no reconoció nada a pesar de las evidencias".



Dijo que al ser consultado por la participación de fiscales en el armado de causas Conte Grand "prometió enjuiciar a los fiscales implicados", pero resaltó que "las palabras de Conte Grand no fueron convincentes".



Al ingresar a la reunión que se extendió por mas de tres horas, Conte Grand dijo que "vengo a responder pero no sé cuáles serán las preguntas que me van a formular. Cuando termine voy a hacer declaraciones".



El procurador bonaerense decidió no asistir el pasado 18 de enero, cuando debía presentarse por primera vez, y ofreció responder por escrito las consultas de los legisladores de la subcomisión de espionaje, que depende de la Bicameral.



La subcomisión lleva a cabo una investigación a partir de la difusión de un video en el cual se registra una reunión celebrada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde funcionarios de la entonces gobernadora Vidal, agentes de inteligencia y empresarios mantuvieron un encuentro en el que supuestamente analizaron la conformación de una mesa judicial para armar causas contra organizaciones sindicales.



En ese encuentro, donde también estuvo presente el intendente de La Plata, Julio Garro, el entonces ministro de Trabajo Villegas, le manifestó a los presentes sus deseos de contar con "una Gestapo" -la policía política del régimen nazi- para perseguir a los gremios, y aseguró además que la Procuración -a cargo de Conte Grand- estaba al tanto de las maniobras que debían orquestarse desde esa mesa judicial para armar causas contra los dirigentes sindicales.