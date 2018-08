El incesante desfile de empresarios y ex funcionarios por Comodoro Py a raíz de las revelaciones de los cuadernos del chofer Oscar Centeno provocó que la presencia de Jorge "Corcho" Rodríguez, esta mañana, en los tribunales de Comodoro Py no generara sorpresas. Pero sí expectativas, porque al hombre de negocios no se lo esperaba esta mañana en el edificio de Retiro.

Llegó temprano junto a su abogado Alejandro Novak y pidió declarar. Lo recibieron el juez federal Claudio Bonadio, su secretario, y el fiscal Carlos Stornelli. Los tres funcionarios judiciales lo escucharon atentamente durante casi dos horas. En épocas donde muchos imputados en causas penales deciden presentar escritos y evitar preguntas, Rodríguez decidió hablar y contestar todas las inquietudes.

"Me presenté con el pasaporte para demostrar que el día en el que Oscar Centeno dijo que me veía o que me fue a ver con Roberto Baratta yo estaba en los Estados Unidos", contó el ejecutivo.

Para entender el alcance del descargo, hay que repasar el cuaderno 7, con las anotaciones de 2013, cuando Centeno anticipaba el 17 de septiembre que un día más tarde irían a "retirar" en Electroingeniería. "Corcho Rodríguez, Isolux, Calcaterra", suscribió el conductor sin dar más precisiones.

Según explicó Rodríguez, hoy demostró ante Bonadio que ese 17 de septiembre ingresó a los Estados Unidos, por lo que resulta improbable que un día más tarde haya estado en Buenos Aires realizando alguna de las operaciones que están bajo la lupa de la Justicia federal.

Hay otra mención a "Corcho", pero no surge de los cuadernos sino de la declaración de Centeno ante el fiscal Stornelli en su acuerdo como arrepentido. El conductor dijo que en 2013 visitaban al hombre de negocios en un galpón de la calle Bernardo de Yrigoyen, en Munro.

"Le entregué pruebas a Bonadio que demuestran que en ese lugar no hay un galpón ni una cochera, sino un edificio de cuatro pisos que tiene entrada peatonal y en el que efectivamente yo me instalé pero recién a partir de abril de 2014. Se trata de "La Roca", una sala de rock que fue inaugurada con un recital de Manal", contó Rodríguez ante la consulta de este medio.

Efectivamente, según distintos reportes periodísticos, esa noche los músicos Alejandro Medina, Claudio Gabis y Javier Martínez volvieron a tocar juntos después de 36 años. Fue un show para muy pocas personas, que disfrutaron a una de las bandas fundadoras del rock nacional.

Durante su relato ante Bonadio y Stornelli, el productor acreditó su relación con Julio De Vido a través de Facundo, hijo del ex ministro, con quien Rodríguez trabajó en la grabación de dos discos. Además dejó en claro que nunca fue contratista del Estado y que a la mayoría de los implicados en el expediente no los conoce.

"¿Cuál es su relación con la política?", le preguntaron durante la indagatoria. Rodríguez contestó: "Desde el año 1997 hasta hoy, cada vez que me lo piden colaboro con el PJ".

Tras su presentación espontánea, Rodríguez se sumó a la larga lista de imputados que tiene el caso y que este martes tuvo otras novedades salientes, como el pedido de detención de Néstor Otero, el dueño de la terminal de Retiro.

