El candidato a senador nacional Luis Juez y el postulante a diputado Rodrigo de Loredo, ambos de Juntos por el Cambio, ganaron ampliamente las elecciones legislativas nacionales en Córdoba, duplicando en votos a la segunda fuerza, Hacemos por Córdoba, el oficialismo local integrado por referentes peronistas.

Escrutadas el 99% de las mesas, el candidato a senador Juez obtenía 54,06%; Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba), 24,98%; y Carlos Caserio (de los oficialistas nacionales del Frente de Todos), 10,48%.

En la disputa por las bancas de diputados nacionales, con el 99% de mesas escrutadas, Rodrigo de Loredo (Juntos por el Cambio) consiguió 54,04%; Natalia de la Sota (Hacemos por Córdoba), 24,99%; y Martín Gill (Frente de Todos, al que pertenece el presidente Alberto Fernández), 10,49%.

En Córdoba se votaron 9 diputados y 3 senadores. En las elecciones primarias (PASO) de septiembre, Juntos por el Cambio obtuvo en la disputa por el Senado 47,80% y Hacemos por Córdoba, 24,44%. En la carrera por Diputados, Juntos por el Cambio consiguió 45,55%, mientras que Hacemos por Córdoba, 24,56%.

"La historia de estos últimos 24 años no fue buena. Nos hicieron pelear, nos hicieron separar. Entonces cómo no agradecer a Rodrigo qué hizo una apuesta importante y que decidió entender que la unidad es lo que está esperando el pueblo", señaló un eufórico Luis Juez.

"El Rodri se paró con firmeza, sostuvo su bandera, esas banderas increíbles de la Unión Cívica Radical", agregó.

Luego añadió: "Hemos sostenido nuestra palabra hasta el último segundo. La vamos a sostener por el tiempo que los cordobeses necesiten que se sostenga".

"Para que lo sepan. Hoy arrancó un sueño que sólo Dios sabe dónde va a terminar. Y no es el sueño de Luis Juez ni de Rodrigo de Loredo. Es el sueño de los cordobeses de superar la defensa y la transparencia en la gestión pública". "Esperamos que el Gobierno nacional escuche con mucha racionalidad y no tenga una reacción como nos tiene acostumbrado en tiempos anteriores. Cambiar el curso de sus políticas no es una debilidad sino una regla democrática", indicó De Loredo. "Nos preguntan qué va a pasar después de hoy. La principal responsabilidad está en quién nos gobierna. Deseamos que tengan una actitud sensata", agregó.

Los K terceros en Santa Cruz

Cambia Santa Cruz, el sello provincial de Juntos por el Cambio, se impuso ayer en las elecciones para diputados nacionales al obtener 35,05% de los votos, mientras la fuerza Ser Energía para Renovar Santa Cruz, con el 28,27%, desplazó al tercer lugar al Frente de Todos, que obtuvo el 27,53%, cuando el total de sufragios escrutados es del 99,54%.

De esta forma, estas fuerzas se adjudican las tres bancas de diputados que renueva Santa Cruz en el Congreso nacional.

Cambia Santa Cruz, al igual que en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), fue la fuerza más votada en el distrito, según el escrutinio provisorio.

El dato distintivo fue que SER obtuvo el segundo lugar y el Frente de Todos (FdT) se ubicó tercero. Con estos resultados, la abogada radical Roxana Nahir Reyes (55) consigue su reelección, y el líder petrolero Claudio Vidal (40) y Gustavo "Kaky" González, actual intendente de Puerto Deseado, obtienen las otras dos bancas.