Un extraño hallazgo tiene en vilo a los recolectores de residuos y a los responsables del reciclado de la ciudad de Córdoba. En tres bolsas, que pesaban unos 24 kilos, aparecieron millones de pesos destruidos

El hallazgo se dio el fin de semana en Córdoba capital (se cree que entre barrio Santa Ana y Parque Atlántica) y se investigan en qué ruta de recolección diferenciada (eran para el centro de reciclado) se levantaron las bolsas.

Según la Justicia, habría unos 2.000.000 de pesos.

La noticia fue difundida por Cadena 3, que además entrevistó a Ana Villarosa, una de las responsable del Centro Verde municipal, adonde fueron a parar estas tres bolsas.

"Las bolsas las recolectó la empresa Cotreco. Llevo 20 años trabajando y nunca había visto esto", dijo la entrevistada.

"En un primer momento no observó que en las bolsas tenía de billetes... Pero después descubrimos pedacitos de billetes, todos agujereados. Pero faltan esos 'circulitos'", agregó.

"El personal me avisó e inmediatamente nos pusimos a disposición de la Justicia", especificó Ana, quien detalló que se inició una investigación.

Según la responsable de la planta de reciclado de basura, son unos 24 kilos que estaban mezclados y desparramados con la basura. "No, no sabemos si es dinero de curso legal o no", finalizó.

