El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, planteó ayer que sería mejor que el ex presidente no participe de forma “activa” en la campaña electoral para no ser “funcional” a los intereses del kirchnerismo que busca discutir sobre los cuatro años de la gestión de Cambiemos.

En una entrevista con Luis Novaresio, por A24, el actual diputado nacional por Mendoza reveló que no le pedirá al ex presidente que haga campaña en su distrito, a diferencia de lo que manifestaron públicamente Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

“Yo creo que el kirchnerismo espera que hablemos de los cuatro años de Macri. Cuando termine el gobierno de Alberto Fernández, de los últimos 20 años va a haber gobernado el kirchnerismo. Y todavía son tan caraduras de querer focalizar que los problemas de la Argentina nacieron en los cuatro años de Macri”, dijo Cornejo.

El ex presidente volvió al país este lunes tras pasar varias semanas en Suiza. “A mí me parece que Macri no debe estar en la campaña activo, porque va a ser funcional a ese discurso. me parece que tenemos que salir de esa etapa”, agregó.

Para evitar seguir sumando tensión a la interna de Juntos por el Cambio, que ya tuvo varios episodios de alto voltaje entre referentes del PRO y la UCR, el ex gobernador aclaró que habla regularmente con Macri y que actualmente tienen una relación “mucho mejor que cuando era presidente”.

Concretamente, dijo que ahora Macri “escucha mucho más que cuando era presidente”, una crítica que desde la UCR repitieron en más de una oportunidad para su falta de participación en las decisiones más importantes del gobierno de Cambiemos.

Según Cornejo, las próximas elecciones representan una “patriada” muy importante para mantener el equilibrio de poder con el Frente de Todos y por eso insistió en la necesidad de que “ninguno cometa errores”. “Ni nosotros apareciendo desunidos en las PASO ni él apareciendo en el centro de la escena”, aclaró.

“La competencia en las PASO de Juntos por el Cambio debe ser virtuosa”, dijo y pidió que ningún dirigente, como Horacio Rodríguez Larreta, “se adelante a 2023”. “No hay que adelantar discusiones”, aclaró.

Por otro lado, opinó que las recientes flexibilizaciones a las restricciones sanitarias fueron anunciadas por pura especulación electoral. “Si dejamos entrar a todas las personas de Chile que tienen las dos vacunas, no veo cuál es el inconveniente. Eso es de un Estado inteligente. Solo cerrar es un Estado bobo”, dijo.