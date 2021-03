La ministra de Salud, Carla Vizzotti, junto a los ministros de Salud de todas las jurisdicciones del país, incluida la titular de la cartera en San Juan, Alejandra Venerando; participan esta mañana de la reunión del Consejo Federal de Salud, en el que analizan el abordaje sanitario de cara a la posible llegada de una segunda ola de coronavirus y la marcha del plan de vacunación.



El encuentro, que se inició cerca de las 9:40, se desarrolla en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y se espera que se extienda hasta las 18.



Al ingresar al encuentro, el titular de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo a la prensa acreditada que el encuentro servirá para analizar "con todos los ministros cuál es la situación" y afirmó creer que hay "un diagnóstico que es compartido por el grueso" de las autoridades respecto de la "circulación" viral de nuevas variantes de coronavirus en los países vecinos.



En ese sentido, Gollan dijo que la difusión de las nuevas cepas es "altísima" y que se deberá "evitar que los que están saliendo (del país) traigan la nueva variante".



Sobre la marcha del plan de vacunación, el ministro bonaerense dijo que no hay "confirmación de la cantidad de dosis" que trae el vuelo que estará arribando al país esta tarde, con un nuevo cargamento de Sputnik V desde Moscú, pero remarcó que hay "buenas expectativas" de mayores entregas "en los próximos días".



Además de Vizzotti y Gollan, están presentes los titulares de las carteras sanitarias de la Ciudad de Buenos Aries, San Juan, Catamarca, Chaco, Chubut, Cordoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones y Neuquén.



También llegaron a la reunión los ministros de Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.



El encuentro de Vizzotti con los ministros provinciales se da luego de que el presidente Alberto Fernández mantuviera ayer una videoconferencia con los gobernadores, con quienes -según se explicó- coincidió en la necesidad de desalentar los viajes de argentinos al exterior.



Los mandatarios provinciales pidieron "aumentar y reforzar" controles de transporte de carga, y acordaron que mantendrán una reunión en los próximos días con el ministro de Transporte, Mario Meoni, para "analizar medidas".



Por la noche, horas después de ese encuentro, el Presidente emitió un mensaje por cadena nacional de radio y televisión, ocasión en la que llamó a "extremar" los cuidados contra el coronavirus, advirtió que la pandemia "no terminó" y dijo que, si la sociedad cumple con las prevenciones sanitarias, se logrará que el "impacto de la segunda ola sea lo menos dañino posible".



"Necesitamos mucha prevención y mucha responsabilidad individual y colectiva. La pandemia no terminó. Debemos extremar los recaudos para que el Covid-19 no nos vuelva a aislar", planteó el mandatario en un mensaje emitido anoche por cadena nacional.

Fuente: Télam