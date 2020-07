María Isabel Del Pópolo, secretaria General de Ampros, analizó el avance del coronavirus en Mendoza y aseguró que, para ella, hay una leve transmisión comunitaria del virus.

En diálogo con el programa "No tan millennials", dijo que "si hay casos en donde no se ha llegado al caso testigo o inicial, y no se puede establecer el nexo, para mi forma de pensar estamos hablando de que hay circulación comunitaria del virus".

En ese sentido, reafirmó su postura: "Estamos teniendo una leve transmisión comunitaria, por lo cual hay que cuidarse y extremar las normas de bioseguridad".

De todas formas, aseguró que es un razonamiento puramente suyo. "Si no puedo establecer los casos que dieron origen a diez contagios, es que hay un virus comunitario".

En cuanto a la postura del Gobierno de no confirmarlo, expresó: "Si no lo dicen es porque tendrá otro punto de vista para analizarlo, o porque no lo pueden confirmar".

Por otra parte, respecto del avance del coronavirus, consideró que es un tema complicado por la gran contagiosidad que tiene el virus.

Por último y sobre la médica del hospital Central que se contagió, dijo: "La colega se contagió y tiene una sintomatología leve. Además se testeó a todos los residentes que estaban en la guardia con ella, a todos los médicos de planta y a todos los pacientes que estuvieron en contacto y todos dieron negativo por ahora".

Fuente: MDZ