El Ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, aseguró este miércoles por la mañana que se avecinan "los 45 días más duros y difíciles" de la pandemia de coronavirus.

El funcionario brindó una conferencia junto con su par de Seguridad, Alfonso Mosquera, en el marco del anuncio de una serie de medidas que comienzan a regir en toda la provincia para evitar la propagación de Covid-19.

Cardozo, además, dijo que no se puede esperar "a apilar muertos" para tomar conciencia, en referencia a las fiestas clandestinas, reuniones sociales, partidos de fútbol y a otros casos que no acatan las medidas sanitarias.

"Las condiciones hoy favorecen a la transmisión de la patología; como el clima en agosto, que será el mes más duro con respecto a las temperaturas en este año", declaró.

En este sentido, dijo que "estos 45 días -lo que queda de julio y todo agosto- es cuando más cuidados debemos tener". "Es necesario más compromiso, no salir si no es necesario, no mantener reuniones sociales, respetar el distanciamiento social y sin poner en riesgo a los adultos mayores", agregó.

Desde el comienzo de la pandemia, Córdoba acumula hasta este miércoles por la mañana 1.008 casos confirmados de coronavirus.

La #SituaciónEpidemiológicaCBA al 15 de julio sobre #coronavirus, reporta:

��1.008 casos confirmados

��68% de los casos recuperados

��392 localidades sin casos activos

��98.187 test realizados

��20 días de tasa de duplicación#NosCuidamosEntreTodos pic.twitter.com/cOsTAg4Z4N — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) July 15, 2020

De las cuales, 366 (36,31%) se encuentran en tratamiento ambulatorio con aislamiento domiciliario; 121 (12%) en tratamiento ambulatorio en instituciones intermedias; 44 (4,36%) en tratamiento hospitalario (internados), 38 (3,76%) fallecieron y 11 (1,09%) se encuentran en investigación porque corresponden a casos con residencia en otras provincias y en Brasil.

Fuente: Cadena 3