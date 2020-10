El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, instó hoy al sector empresarial a "dejar atrás" las dicotomías y "sacar entre todos el país adelante", durante la presentación de la plataforma de comercio electrónico del Correo Argentino, bajo la denominación de Correo Compras.



"Vamos a coincidir en esto Estado y empresarios: acá no existe más lugar para las dicotomías, o las peleas que ya quedaron atrás", afirmó Cafiero



Subrayó que "no existe un Estado sin empresarios y empresarias" y que "no existen empresarios y empresarias sin un Estado. Tenemos que entre todos sacar el país adelante", enfatizó.



Cafiero y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, participaron hoy de la presentación de la plataforma de comercio electrónico del Correo Argentino, Correo Compras, en el Centro Cultural Kirchner.



Ambos destacaron la importancia de esta herramienta que generará beneficios "para toda la sociedad", tanto para los "productores que podrán llegar directamente a los hogares con una reducción de costos de transacción", como para los "consumidores que se beneficiarán con menores precios", precisó Kulfas.



Kulfas destacó la "aceleración de la agenda digital" que impuso la pandemia de coronavirus, y Cafiero subrayó que la "conectividad" es una "política pública y prioritaria" para la gestión actual.



El lanzamiento de la nueva plataforma Correo Compras se realizó este mediodía en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con la presencia de Cafiero, Kulfas y de la presidenta del Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski.



Se trata de una tienda virtual del Correo Oficial, que buscará conectar productores y consumidores, sin intermediarios, con precios accesibles, y con envíos a todo el país, a través de la web www.correocompras.com.ar



De esa forma, la plataforma funcionará como una vidriera virtual, donde productores regionales o distribuidores oficiales de marcas pueden poner en venta sus productos y, al mismo tiempo, aprovechar la capacidad logística de Correo Argentino para hacerlos llegar a cualquier rincón del país.



"Correo Compras ofrece una solución integral para comprar productos de una forma fácil, rápida y segura, a menores costos que los del mercado y con servicio de entrega a todo el país", se destacó en un comunicado.



De acuerdo con lo consignado oficialmente, el sitio ya cuenta con más de 1.000 productos publicados, de diversos rubros, entre ellos alimentos, limpieza, cuidado personal y tecnología, de marcas tales como LG, Samsung, Phillips, Dell, Unilever, Arcor, Molinos, Energizer, Melisam, Regional Trade, entre otras.



Además, la plataforma adhiere a los programas del Gobierno Nacional de Precios Cuidados, Ahora 12, Ahora 6 y Ahora 3, y cumple con los valores establecidos en el programa Precios Máximos.