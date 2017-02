El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó ayer al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por presuntas irregularidades en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Correo Argentino S.A., informaron fuentes judiciales.



El fiscal pidió investigar a Macri, por un acuerdo por deudas millonarias que el Estado alcanzó con la empresa que gestionó el correo oficial y cuyos principales accionistas son familiares del mandatario, confirmaron fuentes judiciales.



El pedido fue presentado por Zoni ante el juez federal Ariel Lijo.

La solicitud también afecta a Aguad, quien en junio pasado, en representación del Estado, alcanzó un acuerdo con la firma del grupo Macri que entre 1997 y 2003 tuvo a su cargo la administración del servicio de correo oficial.



El acuerdo (alcanzado meses después de que asumiera Mauricio Macri) para el pago de deudas al Estado se alcanzó en el marco de un concurso preventivo judicial.



La semana pasada, la fiscal que interviene en el proceso del concurso, Gabriela Boquín, cuestionó el acuerdo por considerarlo ‘abusivo‘ y porque entiende que podría haber un conflicto de intereses dado que el deudor es una empresa perteneciente a familiares del presidente Macri.



Zoni pidió a Lijo impulsar la investigación del caso a partir de denuncias presentadas por Daniel Jaime Igolnikov, un abogado particular, y Martín Sabbatella y Gabriela Cerrutti, dos dirigentes políticos ligados al kirchnerismo.



En su presentación, Zoni pidió a Lijo ‘iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas‘ en el marco del concurso de acreedores de Correo Argentino, ‘en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios‘.



Zoni pidió investigar también al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa. ‘Dicho funcionario desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscrito por aquél‘, señaló Zoni en el dictamen, difundido por el Ministerio Público Fiscal.



Según Aguad, la deuda original con el Estado era de 292 millones de pesos, pero esta se ha desvalorizado por la falta de acuerdo con los gobiernos anteriores y porque las leyes no permiten imponer al deudor en un concurso intereses.



Por eso, ha alegado que, ante la opción de no cobrar nada, es más beneficioso para el Estado un acuerdo con el deudor, por el que éste acepta pagar en quince cuotas anuales la deuda original, con la aplicación voluntaria de un interés del 7 por ciento, lo que elevaría a 600 millones de pesos lo que podría cobrar el Estado.



Para la fiscal Boquín, el acuerdo implica ‘una quita velada del orden del 98,82 por ciento‘, lo que ‘equivale a una condonación‘ de la deuda.

Según los cálculos incluidos en el dictamen de Boquín, el acuerdo podría significar la condonación de deudas por hasta 70.000 millones de pesos, si se aplicaran intereses sobre el monto original y hasta 2033.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que no hay ‘conflicto de intereses‘ en el proceso que desembocó en el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, por el pago de la deuda cuando la propiedad de la empresa le pertenecía a Franco Macri, padre del jefe de Estado. Efe, Télam y DyN

A dar explicaciones

Diputados nacionales del Frente Renovador, del Justicisliamo y de Progresistas invitaron ayer a Aguad, para que el próximo martes brinde detalles ante una comisión de la Cámara baja sobre el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino S.A.



Ante esto, el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), anticipó que el oficialismo ‘no tiene inconvenientes‘ en que el funcionario concurra a la comisión de Comunicaciones a dar las explicaciones. En una rueda de prensa, el presidente de la comisión de Comunicaciones, Juan Brügge (Frente Renovador-UNA), declaró que ‘estamos ante un proceso que requiere transparencia‘.

Esperan una audiencia con urgencia





El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció ayer que el Gobierno solicitará ‘urgente‘ una audiencia a la Cámara Federal para ‘abordar de manera integral‘ el conflicto por el acuerdo con Correo Argentino.



‘Estamos convencidos en la importancia de transparentar todo tipo‘ de acción del Gobierno, remarcó Peña durante una conferencia en Olivos. Peña manifestó que en la solicitud a la Cámara Federal se propondrá que se convoque a ‘un panel de expertos independientes‘.



Asimismo, Peña, acompañado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, cuya cartera tiene a su cargo la negociación por la deuda con esa empresa, anunció que el Gobierno pedirá que intervenga a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que brinde un ‘veredicto técnico‘.



Peña, luego de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri, defendió la ‘total transparencia en todo el proceso‘, a la vez que aclaró que la cuestión ‘jamás fue debatida en forma puntual‘ por el presidente Macri, ya que ‘es un tema técnico, en el que el Estado interviene con las áreas jurídicas de los ministerios‘.



‘La Auditoria es un organismo técnico que depende del Congreso y no del Poder Ejecutivo. Tiene un plan de trabajo que ya está elaborado y aprobado. Cualquier alteración de ese plan tiene que pasar por el Congreso‘, aclararon fuentes del organismo.



El presidente de la comisión Mixta Revisora de Cuentas, José Mayans, confirmó que convocará para el miércoles de la semana próxima a la referida comisión a pedido del oficialismo, que quiere que la AGN audite el convenio con el Correo.