El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Oscar Lamberto, advirtió ayer que el organismo revisará el acuerdo entre el Gobierno y Correo Argentino con un ‘grado de incertidumbre grande‘, al apuntar que ‘mucha información está en sede judicial‘.



‘Tenemos que poner el equipo a trabajar con un grado de incertidumbre grande, porque mucha información está en sede judicial, y puede haber colaboración de la Justicia o no‘, sostuvo Lamberto luego de que el Congreso encomendara a la AGN un ‘estudio especial‘ sobre el concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S.A.



Aclaró que no se puede ‘allanar al juez para sacarle información si no colabora, porque es una quiebra privada que está en sede privada. Tenemos limitaciones legales para eso‘, alertó. En declaraciones radiales, indicó que el Congreso encomendó ‘tres trabajos: una auditoría sobre la gestión del Correo y en el actual Ministerio (de Comunicaciones), y un informe, que también abarca el mismo período, sobre lo que serían las demandas cruzadas entre la empresa y el Estado‘.



‘Y un informe específico sobre el acuerdo concursal, el valor de los créditos, el cálculo y la legitimidad‘, completó y añadió: ‘Para este último tenemos 90 días‘. En tanto, consignó que ‘la resolución que aprobó la Comisión Mixta‘ del Congreso ‘todavía no llegó a la Auditoría‘.



El miércoles último, la comisión parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas encomendó a la AGN un ‘estudio especial‘ de las gestiones administrativas realizadas en el Ministerio de Comunicaciones, la ex secretaría del área y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones respecto de los créditos del Estado en el concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S.A.