El Ministerio de Salud argentino reportó ayer 49 muertes por coronavirus y 43.487 contagios en la última semana en el país, lo que representa un 27,9% más de casos que el domingo pasado (33.989).

Si se comparan los casos anunciados ayer con el total informado hace cuatro semanas, el aumento de contagiados es de casi un 300%

Con el reporte de ayer, suman 128.825 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.178.795 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que son 323 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 42% en el país.

Durante la última semana murieron 33 personas en Buenos Aires y 7 en la Ciudad de Buenos Aires (los dos distritos con mayor cantidad de fallecidos).

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 101.147.280, de los cuales 40.762.398 recibieron una dosis, 37.405.047 las dos, 3.026.240 una adicional y 19.953.595 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 108.651.950 y las donadas a 5.083.000.

El 17 de abril, cuando los reportes pasaron de ser diarios a semanales, se informaron 8.387 caso positivos. Desde entonces, la tendencia permanece en alza. La semana siguiente fueron 11.307 (una suba 34%). El domingo 1 de mayo fueron apenas un 1,2% más (11.443), pero las semana siguientes pegaron dos fuertes saltos: 54% (17.646 casos informados el 8 de mayo) y 92% (33.989, el 15 de mayo).

Los 43.487 informados ayer representan un aumento del 418% desde que los casos empezaron a subir a mediados de abril. Sin embargo, el promedio diario (6.200) aún se encuentra lejos del pico registrado en enero, cuando llegó a superar los 100 mil.

Esta última semana también aumentaron los internados por covid-19 en terapia intensiva (pasaron de 300 a 323), aunque la ocupación de camas críticas en el sistema nacional por todas las patologías se mantiene en torno al 42%.

En pleno aumento de casos, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó hace días que Argentina está entrando en una cuarta ola de la pandemia por coronavirus (covid-19) , aunque consideró que este nuevo rebrote se da en "una situación totalmente distinta" por el impacto de la vacunación.

Al referirse a la situación epidemiológica actual, afirmó que "estamos empezando en Argentina una cuarta ola de covid-19 que nos encuentra en una situación totalmente distinta. Gracias a cada medida que se tomó y al esfuerzo de la sociedad, de los equipos de salud y de los gobiernos, a niveles nacional, provincial y municipal, tenemos un panorama en relación a la vacunación que nos permite seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia".

México, "sin aprender nada"

La pandemia de la covid-19 en México, que ha dejado más de 300.000 muertos oficiales, aún no ha terminado, contrario a lo que presumen las autoridades de salud, e incluso, la mala gestión de la emergencia sanitaria podría abrir la puerta a una nueva variante, según explica en su libro "Las vidas que no contaron" la experta en microbiología Laurie Ann Ximénez-Fyvie. "No ha terminado y parece estar acomodándose el escenario para que se introduzca una nueva variante", señaló la especialista. Remarcó que "las autoridades parecen no haber aprendido nada".

Shanghai: vuelta de colectivos

Algunas líneas del subterráneo y parte de los colectivos volvieron a circular ayer en la ciudad china de Shanghai, en el inicio de una reapertura gradual tras dos meses aislada del mundo por el mayor brote de coronavirus que ha sufrido la nación. La ciudad más grande de China ha estado confinada casi por completo desde abril, cuando se convirtió en el epicentro del peor brote en el país cuna de la pandemia. China se ha aferrado a su política de erradicar los contagios con cierres focalizados por el coronavirus y pruebas masivas cuando se presenta un foco infeccioso.