Campo de Mayo. La ministra Patricia Bullrich, junto al jefe de Gendarmería y otros funcionarios de Seguridad en la presentación del programa.



El Gobierno creó el Servicio Cívico en Valores con el fin de brindar "formación" en valores democráticos y republicanos a jóvenes de 16 a 20 años que se inscriban voluntariamente, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que no se trata de un servicio militar o "colimba" ya que los ingresantes "no portarán armas". La formación estará a cargo de Gendarmería Nacional y los cursos durarán 4 meses con asistencia de una vez por semana.

En una primera etapa tendrá una capacidad para albergar a 1.200 jóvenes en seis sedes habilitadas y las inscripciones para el voluntariado se harán entre el 1 de agosto al 1 de septiembre en forma online y presencial y apunta a contener y capacitar laboralmente a chicos que ni estudian ni trabajan.

Los jóvenes podrán aprender a manejar drones de última generación, así como estar en contacto con animales, con tecnología de alta calidad, etc.

Durante una conferencia de prensa en la cartera de Defensa la ministra sostuvo que la creación de este programa busca darle a los jóvenes una "formación en valores, en responsabilidad, que empiecen a ver su camino hacia la libertad y hacia una orientación vocacional".

Según precisó Bullrich, esta iniciativa brindará "diversos talleres" entre los que destacó el del "cuidado del medio ambiente; de ayuda en primeros auxilios, de orientación vocacional, acercamiento al deporte", entre otros y aseguró que éstos "le van a permitir a los jóvenes aprender la Constitución, las leyes que rigen nuestra República y los valores republicanos, es decir los valores que están en nuestra Constitución Nacional".

"También van a tener una serie de medidas que los ayude a ordenarse personalmente, van a tener que ser puntuales, van a despedir la jornada arriando la Bandera y cantando una canción adecuada a ese momento y van a poder hacer muchas preguntas que puedan servirles para salir con una idea de cuál es la vida que quieren llevar adelante", apuntó la funcionaria.

El sistema de becas será cuando el programa esté aprobado y avanzado", amplió la funcionaria y agregó que para quienes abandonaron el colegio secundario "habrá un sistema especial" para poder terminarlo.

Asimismo, agregó que "algunos podrán estar en conflicto con la ley y otros no", y que quienes tengan problemas de adicciones" serán formados en "qué significa el problema de estupefacientes en el país".

Las primeras sedes habilitadas para dar los talleres son seis, tres en la provincia de Buenos Aires: La Matanza, San Miguel (Campo de Mayo) y Mercedes, y las otras tres son en Bariloche, Santiago del Estero y Córdoba.

"Si bien está abierto a todos los jóvenes; vamos a ir a la búsqueda de aquellos que por distintas razones no están estudiando ni están trabajando o están yendo al colegio y luego no tienen una idea o un horizonte de lo que quieren hacer", precisó Bullrich.

También aseguró que "está previsto que en una segunda etapa los jóvenes puedan formarse en oficios", y a través del Instituto Nacional de Educación Técnica INET obtengan "títulos, no sólo en oficios tradicionales como plomería o electricidad, sino también en robótica, softwares de videojuegos o cualquier salida que permita insertarse en el mundo del trabajo".

La institución encargada de brindar los talleres será Gendarmería Nacional que, según Bullrich, "viene trabajando hace muchísimo tiempo con jóvenes en distintas experiencias educativas" y "tiene una gran cantidad de escuelas formativas".

En cuanto a expectativas, la funcionaria aseguró que "muchos jóvenes van a venir porque quieren encontrar una vida mejor a la que tal vez llevan" y que, un "segundo impulso, serán las mamás y los papás" que incentivarán a sus hijos a inscribirse.

Puntos principales del plan

El desarrollo del programa estará a cargo del Ministerio de Seguridad mientras que Gendarmería será la que establezca cuánto durarán los módulos.

estará a cargo del Ministerio de Seguridad mientras que Gendarmería será la que establezca cuánto durarán los módulos. De acuerdo al proyecto , los jóvenes podrán sumarse a las tareas que realiza la Gendarmería tales como "reparto de donaciones para establecimientos escolares", "búsqueda y rescate de andinistas y/o turistas en la zona", "asistencia gastronómica con comidas sencillas y ricas en calorías", servicio de bandas "ejecutando marchas militares y música popular en los distintos puntos del país", o "actividades de evacuaciones terrestres y aéreas, auxilio".

, los jóvenes podrán sumarse a las tareas que realiza la Gendarmería tales como "reparto de donaciones para establecimientos escolares", "búsqueda y rescate de andinistas y/o turistas en la zona", "asistencia gastronómica con comidas sencillas y ricas en calorías", servicio de bandas "ejecutando marchas militares y música popular en los distintos puntos del país", o "actividades de evacuaciones terrestres y aéreas, auxilio". Durante la prueba piloto que arrancará en septiembre y se extenderá hasta diciembre no se pagará al voluntario pero está previsto un sistema de becas a partir del año próximo.

que arrancará en septiembre y se extenderá hasta diciembre no se pagará al voluntario pero está previsto un sistema de becas a partir del año próximo. Aunque habrá entrenamiento físico , todo el personal militar que esté entrenando y capacitando a los jóvenes va a estar desarmado.

, todo el personal militar que esté entrenando y capacitando a los jóvenes va a estar desarmado. El programa arranca en seis sedes habilitadas pero a partir de enero de 2020 se extenderá a todo el país.

> Ni armas ni tácticas de represión

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Millman, respaldó ayer la creación de un Servicio Cívico Voluntario en Valores, al asegurar que "no es ninguna colimba encubierta", ya que "no se va a enseñar a usar armas ni tácticas de represión criminal", y que, en realidad, el objetivo prioritario es que los jóvenes que no estudian ni trabajan puedan dar "un sentido a su vida cultural".

Según explicó, los jóvenes de 16 a 20 años que decidan inscribirse van a recibir instrucción "en ciudadanía, liderazgo, orientación vocacional, atención de la salud y un acercamiento al deporte".

Y cerró: "Va a haber posibilidades de tener merienda también, un control estricto de salud para tratar de darles una mirada integral de los jóvenes para reinsentarlos, tanto en el modelo educativo como en el laboral y social".