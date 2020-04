Unos 35 adultos mayores del hogar Beit Sión, ubicado en el barrio porteño de Flores, fueron derivados a distintos centros de salud esta semana luego de haber dado positivo en el test de coronavirus, aunque la mayoría ellos no presentaban síntomas de la enfermedad y seguían "estables", informaron los responsables de ese geriátrico. "Pagamos los 170 test a los 80 adultos mayores y 90 empleados" gracias a una recaudación de fondos de "casi 2 millones y medio de pesos" que permitió realizar las pruebas, afirmó a Télam, Mauricio Baredes, presidente de la comisión directiva del hogar ubicado en Concardo 458.



Por su parte, Ricardo Barmat, director médico del hogar, aseguró a esta agencia que de acuerdo a los resultados obtenidos "de los 35 internados, el 35% son asintomáticos".



"Con los hisopados descubrimos a los asintomáticos y esto cambia la norma para los geriátricos de tener que internar a los residentes con 37,5 de fiebre y síntomas respiratorios, porque el asintomático esparce el virus y continúa contagiando", advirtió.



Barmat aseguró a Télam que si no hubieran actuado de manera precoz "medio geriátrico estaría muerto" y agregó "que los datos crudos" los recibirán dentro de 15 días.



El 7 de abril un hombre residente del hogar murió de coronavirus tras estar hospitalizado desde el 16 de marzo, cuatro días antes de que el Gobierno nacional dispusiera el aislamiento social obligatorio.



Consultada la Justicia sobre si existe alguna denuncia contra ese centro asistencial, fuentes tribunalicias reportaron que por ahora no es un caso que esté bajo investigación.



Pero la justicia federal y la justicia porteña investigan al menos a dos geriátricos de la ciudad de Buenos Aires por denuncias de contagios masivos de coronavirus entre los adultos mayores que allí se encuentran alojados y el personal que trabaja en los establecimientos. Los geriátricos investigados son el Apart Incas, en el barrio porteño de Belgrano, que debió ser evacuado, y el San Lucas, de Parque Avellaneda, en el que se detectaron al menos 8 casos de coronavirus que ya se cobraron la vida de una persona.