La pandemia de coronavirus cambió de manera sustancial el nivel de demanda de los consumidores y potenció a las startups tecnológicas que dan respuestas a esas necesidades, lo que aceleró la valuación financiera de estas compañías y determinó que, en el caso de Argentina, cinco firmas nacidas en el país pasarán a ser consideradas "unicornio" en los últimos cuatro meses.

Se identifica como unicornio a las empresas de base tecnológica que alcanzan una valuación financiera superior a los 1.000 millones de dólares.

"No es teórico, pero ser unicornio no significa que el dueño tiene U$S 1.000 millones en el bolsillo", explicó el director de Finanzas Corporativas a cargo de Fusiones y Adquisiciones en KPMG Argentina, Federico Díaz de Ascuénaga.

A los cuatro unicornios que abrieron el camino del emprendedorismo exitoso en Argentina (Mercado Libre, Globant, Despegar y OLX, convertidas en grandes empresas), en 2019 se sumaron la firma de ciberseguridad AuthO (vendida este año en U$S 6.500 millones) y en marzo pasado la compañía de programación y diseño web Vercel.

A esta lista se sumaron en julio la firma de publicidad digital Aleph y la startup dedicada a la digitalización de pizarras para salas de reunión virtuales, Mural.

En tanto, en lo que va de agosto la expansión alcanzó a la plataforma de comercio electrónico TiendaNube, la fintech Ualá y la firma de criptomonedas Bitfarms.

"La pandemia generó primero la necesidad de resolver problemas virtualmente" así como "la inyección de capital de los países del primer mundo", dijo Díaz de Ascuénaga. El especialista indicó que "a nivel global en el primer semestre del año se crearon más unicornios que en todo el 2020. La pandemia aceleró la necesidad de resolver problemas y la tecnología puede resolverlos: logística, market place, educación digital, servicios financieros".

"América latina tiene un problema particular con la inclusión financiera y en la región existe mucho talento capacitado; y hay una masiva inyección de capitales internacionales para invertir", agregó Díaz de Ascuénaga.

El especialista dijo que "son compañías con salarios muy bien pagos, empresas que pagan impuestos en la región; es un ecosistema que a la Argentina le viene muy bien".

Otra economista, en este caso Candelaria Botto, aseguró a la agencia oficial de noticias Télam que "la pandemia dejo en claro que hay procesos de digitalización que se están profundizando, que tienen que ver con el home office, desarrollo de aplicaciones, cambios en la demanda, cómo las personas satisfacen sus necesidades y cómo se presentan estos servicios".

No obstante, advirtió sobre "los limites que encuentran en el futuro este tipo de trabajos, en especial respecto a la cantidad de puestos que genera, los tipos trabajo y la "uberización" de la economía que tiene que ver con la creación de empleo precarizado sin una relación de dependencia".

Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado "Tecnolatinas 2021", a fines del año pasado se contabilizaban en la región 1.005 compañías unicornio, que generaban en conjunto un ecosistema valuado U$S 221.000 millones.

Esas 1.005 firmas facturaron alrededor de U$S 28.000 millones de dólares y entre todas emplean a más de 245.000 personas en la región.

El informe destaca que se "multiplicó por 32 el valor del ecosistema en general, en la última década, al pasar de un estimado de U$S 7.000 millones en el año 2010 a U$S 221.000 millones el año pasado", mientras que en el mismo período " las 40 principales empresas tradicionales que cotizan en bolsa de toda la región vieron caer su capitalización de mercado en $489.000 millones".

El 2020 también se cumplieron 20 años de la explosión de la burbuja de las "punto com". Ese tsunami -registrado con el inicio del nuevo siglo- generó pérdidas globales por U$S 5 billones, cierre de compañías y pérdidas de puestos de trabajo.

Si bien Mercado Libre fue parte del grupo inicial de las "punto com" en Argentina, la firma de Marcos Galperín resistió la crisis y hoy es una de las principales empresas de comercio electrónico.

Al respecto Díaz Ascuénaga consideró que "parecería natural que se incorpore alguna empresa más, hay varias que están cerca". La economista Eva Sacco consideró que una decena de unicornios "siguen siendo muy pocas empresas considerando tanto la cantidad de startups como de empresas pequeñas".

Otros 147 muertos y 5.889 contagiados

Argentina reportó ayer otros 147 decesos y 5.889 casos positivos de coronavirus, informó el Ministerio de Salud, que agregó que, con estos datos, suman 110.217 los fallecidos y 5.130.852 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria agregó que son 3.328 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 48% en el país y del 47,6% en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

De los 5.130.852 contagiados, 4.804.869 ya recibieron el alta médica, en tanto 215.766 casos permanecen activos. El reporte consignó que fallecieron 84 hombres y 63 mujeres. El Ministerio de Salud de Argentina indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 85.739 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 21.278.831 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

San Luis comienza a probar el misoprostol

Autoridades de Salud de San Luis informaron que por estos días comenzará la verificación del uso clínico del misoprostol que fabrica Laboratorios Puntanos, y las pruebas se realizarán con pacientes de la provincia que den su consentimiento.

En Laboratorios Puntanos iniciaron hace tres meses el desarrollo de comprimidos orales de misoprostol, que es una droga que permite realizar un aborto farmacológico.

Según la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), las obras sociales deben entregarlo en forma gratuita con la correspondiente receta médica.

La directora técnica de Laboratorios Puntano, Valeria Cianchino, dijo que el medicamento está listo y que comenzará la etapa de prueba en pacientes que manifiesten su consentimiento a través de un escrito. El misoprostol alguna vez fue utilizado como protector gástrico.