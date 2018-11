Los plazos fijos en pesos aumentaron 16 por ciento en octubre respecto del mes anterior, con un incremento de $129.300 millones que marcó un récord para este segmento, alentado por el desarme de las posiciones de Lebac (Letras del Banco Central) de los inversores institucionales, según un informe privado.



"La explicación de este incremento reside en el aumento en las colocaciones mayoristas en pesos (mayores a un millón de pesos) por parte de los fondos institucionales que sumaron $92.700 millones, una evolución nominal de 24% en octubre, superando el aumento de depósitos minoristas que subieron 9% ($36.600 millones)", explicó Cristian Traut, analista de First Capital Group.



Los depósitos promedio del sistema financiero nominados en pesos cerraron el mes con un aumento nominal de 3% respecto a septiembre, y alcanzaron $2.679.200 millones y, en términos interanuales, la variación promedio de octubre asciende a 55% respecto del mismo mes de 2017. En los nominados en dólares, los depósitos se mantuvieron en niveles similares al mes previo, y promediaron octubre en US$ 30.870 millones (con un alza de 5,7% interanual).



En el segmento minorista las cajas de ahorro nominadas en dólares se mantuvieron en niveles similares a septiembre, mientras que los depósitos mayoristas en moneda extranjera se volcaron a moneda local, disminuyendo 5% en el mes, finalizando en US$ 1.400 millones.



Fuente: Télam