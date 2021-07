El Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación reabrió ayer la inscripción para que familias de todo el país que perciban un salario mínimo ($25.572) puedan acceder a un crédito hipotecario a través de la línea Créditos Casa Propia y comenzar a construir sus viviendas.

Este nuevo segmento contemplará a aquellos que perciban un Salario Mínimo, Vital y Móvil, y quienes resulten beneficiarios podrán construir viviendas en lote propio, con un monto de crédito de hasta $4,3 millones y un plazo máximo de devolución de 30 años, indicó el Ministerio en un comunicado.

Sobre esta nueva instancia, el ministro de Desarrollo Territorial Jorge Ferraresi señaló que "las políticas públicas tienen que llegar para quedarse y esa es la idea de estas iniciativas que llevamos adelante junto a todo el Gabinete nacional, y a los gobiernos provinciales y municipales".

Al igual que los créditos ya sorteados previamente, esta nueva entrega estará ajustada por la nueva fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución del Coeficiente de Variación Salarial.

No requerirá ahorros previos y podrán inscribirse quienes cumplan los requisitos detallados en las bases que están disponibles en la página web del programa argentina.gob.ar/habitat/casapropia/construccion.

El financiamiento estará destinado a quienes busquen construir, como primera vivienda, hasta 40 metros cuadrados, ya sea en un lote propio o en el fondo o arriba de la casa de un familiar.

"Hemos bajado las condiciones de acceso. Alguien que cobre un salario mínimo pagará una cuota de 6.700 pesos, con un tope en la cuota de hasta el 25 por ciento de sus ingresos", adelantó Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial del ministerio que conduce Jorge Ferraresi.

Hasta ahora, se necesitaban ingresos de 2,4 salarios mínimos para acceder a los créditos del Casa Propia, también conocidos como Procrear II.

Con el objetivo de que más argentinos tengan la oportunidad de acceder a su vivienda y debido a la gran convocatoria que tuvo desde su lanzamiento esta línea de créditos a tasa cero, el Gobierno nacional ha decidido continuar y ampliar esta iniciativa.

Los interesados deberán inscribirse en la página web del Procrear II, para ser sorteados. "No tenemos todavía la estimación de cuántos créditos van a ser otorgados, porque el Ministerio quiere analizar primero la demanda. Pero sí está decidido que esté abierto hasta el último día que gobernemos", destacaron fuentes oficiales.

Los beneficiarios podrán construir viviendas en terreno propio o de familiares, con un monto de crédito de hasta $4,3 millones.

Exigencias

Para acceder al crédito es necesario tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

No ser propietarios o copropietarios de bienes inmuebles. No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses. No encontrarse inhibido. Registrar 12 meses de antigüedad laboral.