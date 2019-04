Carolina Stanley. La ministra de Desarrollo Social dijo que las medidas se hicieron pensando en el argentino "que siempre puso el hombro".

El eje del paquete de medidas sociales pasa por Anses que otorgará una serie de créditos y descuentos de entre 10 y 25% para un universo de 18 millones de personas entre jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Los beneficiarios obtendrán esos descuentos con sus tarjetas de débito asociadas a Anses, en supermercados, negocios de ropa, iluminación, viajes y turismo, electrodomésticos, línea blanca y materiales para la construcción.



Las rebajas alcanzarán a jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (la gran mayoría, por invalidez), Pensión Universal para el Adulto Mayor y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). También se beneficiarán los titulares de la Prestación por Desempleo, Asignaciones Familiares (empleados formales), Becas Progresar, personal de servicio doméstico, Hacemos Futuro, Proyectos Productivos Comunitarios y el programa Más Vida de la provincia de Buenos Aires.



Además, alrededor de cinco millones de beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) -que reciben quienes están desempleados o cobran menos del salario mínimo-, accederán a descuentos de entre el 20% y el 70% en medicamentos en una red de 5.000 farmacias distribuidas en todo el país.



Otro anuncio del Gobierno se refirió a la renovación y ampliación en la oferta de créditos Anses "con montos más altos y más cuotas". Esos préstamos estarán disponibles para 18 millones de personas entre jubilados, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, de la AUH y de Asignaciones Familiares.



La inversión prevista para esta ronda de créditos es de $124.000 millones y su costo financiero será "el más bajo del mercado, con tasas desde el 40% anual". "Además, quienes ya tengan un crédito pueden tomar el crédito nuevo y refinanciar el crédito anterior", precisó Anses.



En cualquier caso, se indicó, el valor de la cuota no podrá superar el 30% del haber mensual.



"En estos años ya entregamos casi ocho millones de Créditos Anses, cuyos beneficiarios los usaron para hacer refacciones en el hogar, afrontar gastos imprevistos o pagar deudas más caras", destacó el comunicado oficial.



En esta nueva versión, "duplicamos los montos para jubilados", que ahora podrán sacar créditos de hasta $200.000, a devolver en 24, 36, 48 o 60 cuotas. Para beneficiarios de la AUH y de Asignaciones Familiares los créditos serán de hasta $12.000 por hijo, en 24 o 36 cuotas, mientras quienes reciben una Pensión No Contributiva (PNC) o una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pueden solicitar hasta $70.000 a pagar en 24, 36, 48 o 60 cuotas.



También se abrirá una nueva convocatoria del "Plan Procrear", para que 10.000 familias puedan acceder a su vivienda y se renovará y ampliará la oferta de créditos que concede la Anses con montos más altos y más cuotas. Estos créditos tienen "el costo financiero más bajo del mercado", con tasas desde el 40% anual y están disponibles para, entre otros, jubilados, beneficiarios de pensiones no contributivas.

Jubilados y las AUH tendrán descuentos en comercios y en medicamentos.

Habrá carne a precios accesibles

El Gobierno nacional de Mauricio Macri pondrá a disposición de los consumidores cortes de carne a precios accesibles como parte del paquete de medidas anunciado ayer para ponerle freno a la inflación.



"Los frigoríficos exportadores acordaron vender 120.000 kilos por semana de asado, vacío y matambre a 149 pesos el kilo (precio final) en la feria minorista del Mercado Central y en las bocas de expendio de cada uno de los frigoríficos", se explicó oficialmente.



Según se indicó, "para dar una referencia, el Mercado Central vende alrededor de unos 70.000 kilos de carne por mes". También se aclaró que "estos cortes estarán disponibles cuando se termine de implementar el nuevo sistema, dentro de 10 o 15 días".



Nueve mil millones



El ministro de Hacienda de la nación, Nicolás Dujovne, solicitó a las provincias que "acompañen" al Gobierno nacional en "este esfuerzo" tarifario, que tendrá un impacto fiscal de "$9.000 millones". El funcionario del gobierno de Macri formuló esas declaraciones en conferencia desde la residencia de Olivos.

Hasta 60 cuotas para pagar deudas en AFIP

La AFIP lanzó un plan de pagos de hasta 60 cuotas para cancelar las deudas impositivas y previsionales, que comenzará a regir desde el 15 de mayo al 31 de agosto, pero la primera cuota recién vencerá el 16 de septiembre.



Según los técnicos, la medida alcanzará un universo de deuda vencida de $114.000 millones, esto involucra más de 700.000 contribuyentes que son pasibles de acceder a estos planes. El nuevo plan de facilidades de pago es para deudas impositivas y de la Seguridad Social vencidas al 31 de enero de 2019 que, además, permitirá refinanciar deudas incluidas en el plan Puente II.



La medida permitirá refinanciar períodos impagos vinculados a obligaciones impositivas y previsionales, e incluye retenciones y percepciones impositivas.



Entre los beneficios de la iniciativa se destacan una tasa máxima del 2,5% mensual y un pago a cuenta de sólo el 1% de la deuda para las Pymes, monotributistas y autónomos. La tasa máxima del 2,5% mensual también regirá para el resto de los contribuyentes que realicen un pago inicial a cuenta del 20% de su deuda; en tanto, aquellos que opten por un pago a cuenta del 5 o del 10% no gozarán de este beneficio.



La primera cuota del plan de facilidades vencerá el 16 de septiembre, cualquiera sea la fecha de ingreso al plan.



El plan tendrá una cantidad máxima de 60 cuotas, mientras que el monto mínimo del pago a cuenta y de la cuota mensual será de $1.000.



Esta cantidad de cuotas regirá tanto para las Pymes como para el resto de los contribuyentes que realicen el pago a cuenta del 20%; en cambio, las cuotas serán de hasta 36 para aquellos que aporten un pago a cuenta del 5% y de hasta 48 para quienes opten por el 10 por ciento.



Los contribuyentes podrán ingresar al plan entre el 15 de mayo y el 31 de agosto de este año, excepto aquellos que opten por el pago a cuenta del 20%; en este caso, el plan sólo estará disponible hasta el 25 de junio próximo.



El régimen admitirá también, a partir del 1 de junio, la refinanciación de las deudas incluidas del plan Puente II, vencido el 31 de enero último, con un pago inicial a cuenta y considerando el saldo adeudado.



No están incluidos en este plan los anticipos, pagos a cuenta, intereses provenientes de capital cancelado, impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural.