"Grave". "La situación del país es grave", aseveró Cristina sobre la marcha de la economía argentina.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, candidata a la vicepresidencia por el peronista Frente de Todos, reapareció ayer en la campaña para los comicios del próximo 27 y arremetió contra el modelo de Mauricio Macri.



"Lo más patético es que acusaban a nuestro gobierno de planero. Hoy este gobierno tiene el doble de planes sociales de los que teníamos nosotros cuando nos fuimos. Los que prácticamente eliminamos los planes sociales fuimos nosotros", afirmó.



La exmandataria, que había estado en Cuba visitando a su hija, reapareció en escena luego de tres semanas sin apariciones en público y lo hizo con una presentación del libro "Sinceramente", en El Calafate, Santa Cruz.



"La situación del país es grave", aseveró la actual senadora sobre la marcha de la economía argentina, en recesión desde hace un año y medio. Fernández culpó a su sucesor, Mauricio Macri, quien aspira a la reelección, de haber "destruido" el mercado de trabajo y el mercado interno y de haber endeudado al país de un modo "formidable".



A su juicio, la economía entró en crisis por la aplicación de políticas neoliberales y no por la "impericia" de Macri. "Ahora resulta que todos le pegan al muñeco en el piso. Yo creo que fueron las políticas que se aplicaron, más allá de que es cierto que por ahí no es de los más chispitas (despierto) para gobernar. No será chispita, pero el problema no es ese", comentó.



"No es la impericia de "chispita", sino la aplicación de estas políticas. Lo digo con respeto. No estoy insultando ni nada", añadió.



Según Fernández, pese a la "andanada neoliberal que ha significado el macrismo", no resurgió en la sociedad argentina la idea del "que se vayan todos" anidada en la crisis de 2001 porque



"una parte importante de la sociedad advirtió que lo que se había hecho" durante los gobiernos kirchneristas "había dejado huella y que había que volver a reconstruirlo".



"Siento que lo que hemos hecho no ha sido inútil. No han podido con la memoria de lo que se hizo durante doce años y medio en los cuales la gente advirtió que se podía vivir mejor", sostuvo.