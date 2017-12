La senadora nacional Cristina Fernández planteó hoy una cuestión de privilegio en el inicio de la sesión especial en la que se tratará el Presupuesto 2018 para manifestar su rechazo al pedido judicial de desafuero en su contra en la causa del encubrimiento del atentado a la AMIA, pedido al que consideró como "un avasallamiento de la representación política institucional".



En el inicio de su alocución negó que haya hecho maniobras para impedir que se conformara la Comisión de Asuntos Constitucionales y así bloquear el tratamiento de su desafuero. "Para tratar el desafuero que pidió Bonadio no hace falta la comisión", indicó.



"Puede ser tratado sin ningún despacho de comisión como hoy se va a tratar el Presupuesto. O, tal vez, si se decidiera, y dos parte de los miembros quisieran modificar la Constitución, podrían hacerlo sin ningún despacho", agregó.





En ese mismo sentido, señaló: "Hay desafueros que no se tratan nunca. Cuando fui senadora en este honorable cuerpo y presidí la comisión de Asuntos Constitucionales hubo tres pedidos de desafuero. En un caso nos dimos cuenta que era una persecución política y lo archivamos".



"Hay una utilización del Poder Judicial para perseguir y estigmatizar. En Argentina no es en el único lugar que pasa, pero los argentinos siempre vamos un poquito más allá", apuntó.



Tenso cruce entre Cristina Fernández y Gabriela Michetti



Después que extendiera su discurso por casi 20 minutos, la vicepresidenta Gabriela Michetti le recordó que las cuestiones de privilegio tienen un tiempo límite de 10 minutos. CFK le pidió 15 o 20 más, a lo que la titular del Senado se negó. En ese momento apuntó sus dardos contra Michetti y los dichos que hizo vicepresidenta anticipando cuál podría ser el trabajo de Cristina en el Senado.



"Voy a discutir todo porque para eso me votaron", le dijo, recalcando que para eso la votaron y destacando que no le gusta el gobierno de Cambiemos, pero que no por eso dejará de presidir la Cámara y Macri la Nación.



"Me investigan por un acuerdo internacional, como el que Usted firmó con Qatar, por ejemplo. Y el juez que me procesa es el que la sobreseyó a usted", disparó Cristina.





"Yo no firmé nada con Qatar", contestó Michetti e inmediatamente se colgaron en las redes, una imagen de lo que hablaba la expresidenta.