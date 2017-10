La candidata a senadora por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner ofreció una conferencia de prensa en la sede del Instituto Patria, de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro convocado por la ex mandataria tuvo lugar luego de que el juez federal Claudio Bonadio la convocara a declarar en el marco de una causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

La exmandataria viene ofreciendo una serie de entrevistas en las que se refirió a distintos temas de la realidad nacional.

Las frases más destacadas de la conferencia de prensa:

• “Desde Unión Ciudadana venimos denunciando el grave deterioro de la calidad democrática en Argentina. Es un deterioro que la consecuencia de una política deliberada, de destrucción de las garantías básicas del Estado de Derecho”

• “Tiene como objetivo el uso ilegítimo de los poderes del Estado”

• “Macri avala este deterioro, quiere concentrar el poder”

• “Los apoderados de Unión Ciudadana manifestaron nuestra preocupación que, a casi de un mes de hacer una presentación ante la Justicia sobre los graves episodios del escrutinio. Requirieron una serie de medidas y no hemos obtenido una sola respuesta ante cada uno de estos requerimientos”

• “La Big Data de los argentinos en sus celulares. Remite a un control del Estado propio de otros tiempos. Basta con tener el celular, los datos y entonces poder determinar qué es lo que hace todos los ciudadanos y utilizar esa información en términos económicos”

• “Debo encabezar esa lista negra, tengo la certeza absoluta. Si me meten en un cohete para mandarme a la Luna, me moriría, porque no hay vida. Es un eufemismo”

• “No me interesan conocer esas listas. Tengo la certeza de conocer algunos nombres. Me gustaría saber la lista de los familiares que blanquearon, de los despedidos, de tantas listas por las que preocuparte un presidente”

• “Considero inaceptable este cronograma judicial en paralelo al cronograma electoral. Es una persecución y un deterioro grave de nuestra calidad democrática. Hacemos responsable al juez Bonadío, principal responsable de servir a los intereses políticos de presidente Macri.

• “El Poder Judicial actúa como un grupo de tareas”