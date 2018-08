Cristina Fernández de Kirchner

Siempre se manifestó en contra de la legalización del aborto. De hecho, nunca permitió que un proyecto de ley sobre este tema pasara por el Congreso en ninguno de sus dos mandatos como Presidenta de la Nación. Luego, en un tramo de su discurso, explicó por qué cambió su postura. Y hoy, y tal como lo había anticipado, Cristina Kirchner se manifestó a favor del proyecto de ley que propone despenalizar y legalizar el aborto. Como jefa de bloque de Unidad Ciudadana , la expresidenta fue una de las últimas disertantes del Senado .

"Vamos a acompañar esta media sanción", comenzó Cristina. "Vaya, en primer lugar, mi solidaridad con todos los legisladores y legisladoras que han sufrido agravios, insultos, descalificaciones y, tal vez, por ejemplo, como en el caso de la vicepresidenta de nuestro bloque, Nancy González, en la ciudad de Puerto Madryn cuando el frente de su negocio fue pintado tratándola de asesina", continuó. "Esto nunca es gratis, oponerse o trabajar contra el statu quo".

"Siempre he votado por la vida y he gobernado por y para la vida", dijo. Así hizo alusión, por ejemplo, a la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final; también, a la votación de las leyes de educación sexual, ligadura de trompas y vasectomía como métodos anticonceptivos. Las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género también fueron mencionadas por la expresidenta, como otros de los debates a los que contribuyó en su carrera política. También la incorporación de la figura del femicidio al Código Penal.

Luego se refirió a la dificultad de tratar el tema del aborto y a la gravedad de que no salga la ley esta noche, lo que la expresidenta ya supone que sucederá. "Es imprescindible ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos en materia de prevención, cuidado de la mujer y de las políticas que son una obligación del Estado. Yo quiero decirles que no es fácil abordar un tema de esta naturaleza, pero sí es obligación de hacerlo a partir de la comprensión de que más allá de nuestras creencias y convicciones, todas respetables, hoy cuando se rechace -porque esto es lo más grave de esta noche- se puede estar de acuerdo o no, proponer una modificación, pero estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo, y la situación va a seguir siendo la misma".

Su hija Florencia influyó en su concepción del feminismo

"Algunos dicen que fue mi hija, una militante feminista, la que me hizo cambiar de opinión. Y no, no fue mi hija", dijo. Cristina se refería a por qué cambió de postura con respecto a la legalización del aborto cuando siempre se había manifestado en contra. "La verdad es que [Florencia] me abrió la cabeza en cuanto a abordar la cuestión feminista desde un lugar diferente al que uno lo había visto", agregó.

Dijo que haber crecido en una generación que vivió, por ejemplo, el nacimiento de la pastilla anticonceptiva, y el haberse casado con un hombre que la trató de igual a igual, influyeron en ella. "Tuve la suerte de casarme y de ser compañera de un hombre que nunca me consideró su mujer sino su par, pero tenemos que entender también que esta no es la realidad de muchísimas mujeres. Los que creen que solamente las mujeres pobres son las que sufren las relaciones de poder de los hombres están equivocados", apuntó.

Entonces, contó qué fue lo que la movilizó internamente para cambiar de opinión. "Creo que más que una cuestión de género esto es una cuestión generacional. Los pibes, una vez más, advierten el cambio de época y demandan ser escuchados. Si quieren saber quiénes me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista, verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal nos debe colocar a todos en un lugar distinto".

Más tarde advirtió a sus compañeros de bloque que tendrán que incorporar la cuestión feminista a su partido político. Y se adentró por unos minutos en las política económica del Gobierno de Cambiemos al decir que votó "por la vida" cada vez que se opuso a una política contraria a los intereses económicos de los argentinos desde su rol de senadora.