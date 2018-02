Cristina Kirchner no asistirá a la Asamblea Legislativa mañana. El motivo: no quiere escuchar el discurso del presidente Mauricio Macri y, como todos los años, se fue a Santa Cruz para estar en su provincia el día del cumpleaños de Néstor Kirchner, que fue el domingo 25.

Viajó al Sur el sábado pasado tras participar de un almuerzo en el Café de las Palabras junto con el ex presidente del Paraguay, Fernando Lugo, el dueño del lugar, el ex embajador Eduardo Valdés, y su ex canciller Jorge Taiana, entre otros. Después de la comida terminó abrazada con Taiana, a pesar de las escuchas telefónicas en las que se la oyó refiriéndose a él en duros términos. También sopló las velitas por su natalicio mientras todos le cantaban animadamente el "Cumpleaños feliz".

La ex jefa de Estado y senadora nacional por Buenos Aires tiene pasaje de regreso para el próximo fin de semana, por lo que mañana no estará presente en el Congreso ni estuvo tampoco hoy en la sesión preparatoria del Senado.

Hoy la Cámara alta eligió a Federico Pinedo nuevamente presidente provisional de ese cuerpo legislativo, por lo que queda segundo en la línea de sucesión presidencial. A propuesta de Miguel Ángel Pichetto, el peronista santafesino Omar Perotti fue electo vicepresidente primero, mientras que el radical Juan Carlos Marino y la kirchnerista chaqueña Inés Pilatti Vergara quedaron como vices segundo y tercera, respectivamente.

Según dijeron, en el entorno de CFK evaluaron que anticipar el regreso para la Asamblea no sería conveniente. Dicen que ella ya sabe lo que dirá Macri: definiciones que "ella no comparte y que no se condicen con la realidad del país".

"Será un monólogo de 40 minutos, similar a los de los años anteriores", analizaban en relación a las dos aperturas de sesiones previas (2016 y 2017) en las que Cristina Kirchner todavía no había vuelto a ocupar una banca.

Máximo Kirchner, que sí está en Buenos Aires, también se ausentará. Una costumbre en el diputado del Frente para la Victoria, quien, desde que asumió en 2015, nunca fue a una apertura de sesiones.

Infobae