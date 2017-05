En una entrevista con la señal venezolana Telesur, que realizó durante el tramo final de gira por Europa, la ex presidenta Cristina Kirchner no escatimó en críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri . Apuntó contra las políticas económicas, el trato a los derechos humanos y comparó al Gobierno con dos períodos históricos anteriores

“Esto se parece ... es una mezcla en lo económico más que con la década de los 90, de lo que podíamos denominar el menemismo, yo la veo en lo económico más parecida al proceso económico de Martínez de Hoz durante la dictadura, con la plata dulce. Y, en lo político, con lo que fue el 55 con el derrocamiento del peronismo. Me parece que es un mix de esas dos. Pero es grave lo que está pasando en nuestro país”. Y enfatizó: “Ningún argentino puede mirarme hoy a los ojos y decirme: Estamos mejor que en los últimos doce años y medio”.

Fue así que opinó que, actualmente, “un 50% de la gente no está llegado a fin de mes”, y que “vamos por mal camino”. En ese sentido, expresó que no hablaba ya como ex presidenta, sino como una persona que milita en política desde muy joven. “Esta etapa de bicicleta financiera, de no producción, de destrucción del trabajo, no es la primera vez que la vivimos en la Argentina”.

Cristina Fernández de Kirchner

Sobre su posible candidatura argumentó: “Tengo responsabilidad por ser ciudadana argentina, cada uno debe sentirse responsable de la construcción democrática”, le dijo a su entrevistador a Jorge Gestoso de Telesur aunque dijo que “no es momento de discutir esto, no contribuiría. Hay que hacerlo en una construcción colectiva, sin que se ’pivotee’ sobre una persona”.

Cristina, volvió a criticar y le enrostró que Macri remarcando que su plataforma electoral no concuerda con lo hecho en su gestión. “En el debate presidencial se acusó a nuestro candidato (Daniel Scioli) de estar mintiendo cuando hablábamos de ajuste, tarifazo y de gente que perdería el trabajo. Todo esto está pasando y fue prolijamente negado. Hay una crisis en el país”, enfatizó.

“El pueblo argentino está sufriendo. Muchos han tenido que cambiar hábitos de consumo”, dijo sobre el modelo de Cambiemos. “El nuevo gobierno redujo impuestos a las grandes exportadores cerealeras y mineras. Paga intereses fantásticos a los grandes especuladores. Vamos por mal camino, lo digo como una persona que milita desde muy joven. No es la primera vez que vivimos esto en Argentina”, siguió.

También tuvo espacio en la charla la reciente polémica por el fallo de la Corte Suprema que beneficia a genocidas con la derogada ley del 2x1. “Este fallo permite la liberación de más de 700 genocidas condenados por los delitos más aberrantes, desaparición forzada de personas, torturas, muertes, desaparición de niños, violaciones de mujeres”, reiterando que la sentencia va en contra del comportamiento y conducta en los procesos de memoria, verdad y justicia de Argentina.

¿Y qué cambió?, indagó el periodista Jorge Gestoso, según describe La Nación, cuando Cristina se expresaba sobre cómo había sido posible que, hoy, la Corte haya fallado de tal manera. “Cambió el gobierno. Cambió el gobierno de orientación absolutamente neoliberal y cambió el marco, porque este fallo está precedido por un montón de actitudes, de dichos y de políticas. Por empezar, desmantelamiento de las políticas y de los programas en materia de derechos humanos que tenía el ministerio de Justicia. Esto está precedido por un presidente que dijo: El curro de los derechos humanos, por funcionarios que decían: No, no es cierto, no hay 30.000 desaparecidos, son 7000 o 9000 y se acordó esa cifra de 30.000 en una mesa de negociaciones. Esto está precedido por 45 diputados del oficialismo con cartelitos de todos somos derechos y humanos o algo parecido, no me acuerdo qué pusieron, pero una cosa muy ofensiva por el ataque permanente a las organizaciones de derechos humanos desde la violencia simbólica que significa decirle a alguien que ha perdido su hija, su marido, su compañero, decir que es un curro lo que está haciendo. ¿Qué puede esperar el resto de la sociedad si a quienes todavía les debemos decirles qué pasó con sus hijos, con sus nietos, además los tratamos de que son delincuentes?”.