La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer por la mañana que "no" pone "las manos en el fuego" por su exministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido, que es juzgado por la tragedia de Once y tiene otras causas judiciales pendientes.



"Las manos en el fuego no las pongo ni por De Vido ni por nadie. Las manos en el fuego, por mí y por mis hijos, por nadie más", advirtió la exjefa de Estado y candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires en una entrevista con la conductora Elizabeth Vernaci por Radio Con Vos. De cualquier forma, la postulante advirtió que "hay hoy una utilización política de todo esto" y se preguntó si en el Gobierno "hay una preocupación real por luchar contra la corrupción".



Cristina afirmó que la conductora Mirtha Legrand es "una persona mala" porque "puso en duda" que el cuerpo de su marido, el exmandatario Néstor Kirchner, estuviera dentro del cajón durante su velatorio, y advirtió que "esto habla, más que de la persona intelectualmente, de la condición humana". "Así que no iría" a la mesa televisiva de Mirta Legrand, remató Fernández de Kirchner, quien repasó que estuvo "varias veces en el programa, antes que Néstor fuera presidente, cuando era senadora, cuando Néstor era presidente, pero no había asumido, y hasta creo que ella fue una vez a Santa Cruz". Hace algunas semanas, la actriz y conductora había expresado que no entrevistaría a la exmandataria porque no toleraría que la condicionen a la hora de preguntar.



Cristina pronosticó que "le va a costar a otra mujer llegar" a la Casa Rosada y cuestionó la gestión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. "No me interesa cómo es ella, lo físico, esas son cosas machistas, misóginas. Si yo critico algo es el resultado de sus políticas. Los índices de la provincia están todos para atrás, hay que caminar por el conburbano, por los barrios, la gente está sin laburo", sostuvo la exmandataria. DyN