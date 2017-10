Aguante K. Cristina fue acompañada por dirigentes y militantes kirchneristas en los tribunales durante su declaración indagatoria por el presunto delito de "encubrimiento agravado" de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

La expresidenta Cristina Fernández calificó ayer de "absurda e injuriosa" la acusación por presunto encubrimiento de los iraníes acusados de la voladura de la AMIA, advirtió sobre una "espuria y desvergonzada relación entre el Poder Político y el Poder Judicial" y dijo que no esperaba "Justicia" por parte del juez Claudio Bonadio.



Cristina consideró que el acuerdo que su Gobierno firmó con Irán no es "justiciable" porque fue aprobado por el Congreso y sólo buscaba avanzar en la causa por el ataque contra la mutua judía AMIA.



En ese contexto, la ex jefa de Estado expresó que el Memorándum de Entendimiento con Irán tuvo por objetivo que los acusados por la voladura de la AMIA declararan como imputados para permitir el avance de la investigación y no para procurar su impunidad.



"No tuvimos ningún otro propósito al suscribir el acuerdo que lograr un avance mediante la toma de declaraciones a los imputados iraníes, única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra", expresó en un escrito presentado ante el juez federal Claudio Bonadio.



Al declarar en el juzgado de Bonadio -con quien en ningún momento tomó contacto, ni saludó- la exmandataria consideró "insostenible" que se considere delito "la realización de un acto de relaciones exteriores del Poder Ejecutivo Nacional, ratificado por el Congreso de la Nación, ambos en ejercicio de sus facultades privativas constitucionalmente atribuidas que por cuya naturaleza no pueden ser objeto de revisión judicial".



"La causa se hallaba estancada, ello porque la legislación Argentina no permite el juicio en ausencia de los sospechados y tanto el juez como el propio fiscal Alberto Nisman habían opuesto al respecto sus reparos constitucionales", explicó.



CFK también embistió contra el juez: "Dr. Bonadio, de usted no espero Justicia. Pero confío plenamente que cuando en la Argentina se restituya el Estado de Derecho, tan dramáticamente afectado hoy por la espuria y desvergonzada relación entre el Poder Político y el Poder Judicial, la Justicia que reclamo finalmente se proveerá", sostuvo.



Mediante un escrito de 12 páginas, la exmandataria consideró que el acuerdo con Irán se celebró en el marco de lo que establece Naciones Unidas para la resolución de conflictos entre las naciones y dentro de un marco de legalidad. Pero además, subrayó que el Memorando, por falta de ratificación iraní, nunca entró en vigencia y, en ese contexto "debe entonces resaltarse la cuestión de la falta de entrada en vigor del Acuerdo implica por lo tanto, la ausencia de sus efectos jurídicos".



Ya fuera de los tribunales, la mandataria utilizó un gazebo para tomar contacto con la prensa y, siempre sin responder preguntas, opinar que la causa que lleva Bonadio es "un gran disparate jurídico", disparó.

Su mensaje: "Conmigo no van a poder"

La senadora electa Cristina Fernández acusó ayer al gobierno de Mauricio Macri de estar detrás de lo que consideró una "persecución judicial" en su contra y, al denunciar que lo que busca el oficialismo es tener un "Parlamento sumiso", advirtió: "Conmigo no van a poder".



"El objetivo de esta persecución judicial es atemorizar a los dirigentes de la oposición; el Gobierno está atrás de esto con sus operadores judiciales, quieren un Parlamento sumiso, donde se vote lo que ellos quieren, pero conmigo no lo van a lograr", disparó. En las inmediaciones de los tribunales, la expresidenta formuló un breve discurso desde una tarima que se preparó con el fin de que la exmandataria se dirigiera a la militancia que vivaba y la fue acompañar. "Conmigo no van a poder porque voy a representar siempre los intereses por los cuales fui votada, como siempre lo hice", enfatizó. En ese marco, añadió: "Yo estoy dispuesta a representar a los 3 los millones y medio de bonaerenses que se manifestaron en contra del ajuste". "Realmente es un gran disparate jurídico", aseveró Cristina Fernández y remarcó: "La única traición a la Patria que hoy hay en el país es utilizar al Poder Judicial para perseguir opositores".

Confirman veedores

La Cámara Federal porteña confirmó la designación de veedores en empresas, inhibición de bienes y medida de no innovar en cuanto a composición accionaria en el marco de la causa "Hotesur", donde está imputada Cristina.



La Sala I confirmó una decisión del juez Julián Ercolini referida a Hotesur SA y Valle Mitre SA.