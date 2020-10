Con motivo de los diez años de la muerte de su esposo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró ayer en una extensa carta que el problema con el dólar "es el mas grave que tiene el país" y afirmó que en el Gobierno "hay funcionarios que no funcionan".

"El problema de la economía bimonetaria es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país. Es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales", analizó.

Sobre ese tema, el presidente Alberto Fernández dijo en un acto bonaerense que "devaluar es fácil, pero es una máquina de generar pobreza". Refiriéndose al mandatario, Cristina aseguró que existe un "relato del Presidente títere. Lo utilizaron con Néstor (Kirchner) respecto de (Eduardo) Duhalde, conmigo respecto de Néstor y, ahora, con Alberto respecto de mí", argumentó. E insistió: "El que decide es el Presidente, es el que saca, pone o mantiene funcionarios".

Según la expresidenta, "en este marco de derrumbe macrista más la pandemia (por el coronavirus), quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los defectos que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión".

La vicepresidenta publicó ayer una serie de reflexiones en el décimo aniversario del fallecimiento de su esposo y expresidente Néstor Kirchner, a través de su cuenta de la red social Twitter: "27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas".

A un año del triunfo presidencial de Alberto Fernández, el 27 de octubre de 2019, la vicepresidenta adelantó que no concurrirá a ningún acto. "Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé. Ya saben que la psicología no es mi fuerte", aclaró.

El Gobierno conmemorará hoy los diez años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner con la instalación en el Centro Cultural Kirchner de la estatua del exmandatario retirada de la sede de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) en Quito, con una caravana denominada "de las mil flores" y colgando en balcones y ventanas pósters a modo de homenaje.

El propio presidente Alberto Fernández confirmó que hoy al mediodía se hará en el Centro Cultural Kirchner el acto de instalación de la estatua de Néstor Kirchner que fuera retirada en su momento de la sede de la Unasur en Quito, Ecuador. Se espera que el mandatario sea la figura central del acto.

En la carta, que dividió en tres partes, subtituladas como "certezas", la vicepresidenta sostuvo que el primer mandatario sufre "maltrato" de parte del "empresariado argentino". "Castigan al Presidente como si tuviera las mismas formas que tanto me criticaron durante años. A esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas", dijo.

La vicepresidenta admitió que existe un "freno a la economía" y una "incertidumbre generalizada", pero atribuyó los problemas económicos a la gestión del expresidente Mauricio Macri, a la pandemia y al ""problema de la economía bimonetaria", que consideró "estructural de la economía argentina". "En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Macri a la cabeza, fracasó", sostuvo.

La vicepresidenta dijo que "en los primeros meses del 2020 devino un hecho inédito, impensado e inimaginable". "Ni siquiera fue un cisne negro, sino una pandemia incontrolable que no tendrá cauce -como lo comprobamos a diario en todo el planeta- hasta el surgimiento de una vacuna o de un tratamiento", subrayó.

Una baja de $5

Tras tocar su récord de $195, el dólar blue tuvo su mayor baja diaria en lo que va del mes, al caer $5 hasta los $190, con lo que la brecha frente al oficial se redujo al 142,8%, de acuerdo a un relevamiento de medios nacionales en cuevas de la city porteña. El paralelo llegó a bajar hasta los $187 promediando la jornada, aunque con el correr de las horas moderó la caída la divisa estadounidense.

Dudas por pedido de diálogo



"El diálogo es bienvenido en base al respeto, y en la carta critican a los empresarios y al gobierno anterior antes de llamar a acordar", afirmó la presidenta de Pro, Patricia Bullrich.

En la misma línea, el titular del Comité Nacional del radicalismo, Alfredo Cornejo, afirmó que "según la carta, la responsabilidad por los problemas económicos es de todos los sectores, menos del Gobierno". El exgobernador mendocino afirma que "el párrafo en el que llama al diálogo desentona con todo lo demás que escribe, se nota que no cree realmente en un acuerdo", fustigó el dirigente radical. Para el diputado mendocino Omar Demarchi, "cuando el único rumbo es el precipicio, producto de la torpeza, hasta Cristina se espanta". Según el legislador, "cuando Cristina llama a un acuerdo está reconociendo su estrepitoso fracaso".