Sin filtros. Cristina calificó a Macri de "mal ser humano" por lo que dijo tras las PASO, y confió que es candidata a vicepresidenta sólo para "ayudar a construir una nueva mayoría".



La candidata a la vicepresidencia por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó ayer que "durante 12 años" su espacio político "pagó las deudas de otros", al exponer en la Universidad Nacional de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

En el acto donde presentó su libro "Sinceramente", afirmó que "sabía" que su espacio iba a ganar pero dijo que "no se imaginaba por tanta diferencia".

En la primera aparición pública de la expresidenta tras el triunfo del Frente de Todos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto, dijo que "nos la pasamos durante 12 años pagando deudas de otros y nunca nos quejamos de las decisiones de la gente. Néstor (Kirchner) perdió una elecciones en 2009 contra un candidato de cartón (Francisco de Narváez) y al otro día se puso a trabajar".

Y, en ese sentido, la senadora nacional agregó que "un dirigente debe ser responsable y no puede castigar a la gente", al ser consultada por la forma en la cual el presidente Mauricio Macri procesó el resultado de las PASO.

Durante la presentación del libro, la exmandataria estuvo acompañada, como es habitual en estos actos, por el periodista y escritor Marcelo Figueras, quien la interrogó sobre las sensaciones que le generaron lo comicios.

"La verdad es que sabía que íbamos a ganar, pero no me imaginaba que por tanta diferencia. No creo en las encuestas, no las miro como sí Máximo (Kirchner). Creo que el resultado de las PASO y el de la economía son responsabilidad del Gobierno", acotó.

Además, señaló que las elecciones sorprendieron al oficialismo porque creyeron la mirada de medios de comunicación que crearon "un microclima. Si tengo que elegir, entre medios a favor o críticos, me quedo con la manera en la que nos trataron a nosotros, porque nos obligaron a ser mejores".

La compañera de fórmula del candidato presidencial Alberto Fernández observó que Macri "hizo lo que cada sector económico le pidió" y apuntó que un mandatario y candidato presidencial "debe cuidar el bien común. En estos años, se metieron con la comida y las tarifas. Le desorganizaron la vida a la gente. El que dice que una devaluación no se traslada a precios no entiende nada".

Consideró que "una sociedad en la que se distribuye el ingreso es más segura. Ojalá entendamos que tenemos que consolidar un proyecto de país más perdurable". Cristina criticó que el Gobierno "diga que lo que pasa es por los populistas que vienen. El resultado de las PASO y lo que está pasando en la economía son el resultado de la política que llevó a cabo este Gobierno".

Compras. Los participantes de la presentación del libro pudieron comprar objetos y figuras representativos del kirchnerismo.

Entre Carlotto, Sabella, las remeras y muñecos

Luego de 20 días sin mostrarse en público, Cristina Kirchner comenzó la presentación después de las 17. Vestida de rojo, la candidata a la vicepresidencia estuvo acompañada por el aspirante a la gobernación bonaerense Axel Kicillof, como también por la postulante a intendenta platense Florencia Saintout, entre otros dirigentes.

Poco después del mediodía, los espectadores empezaron a acercarse a la Facultad de Periodismo, cuyos alrededores estaban repletos de puestos de venta de merchandising, ropa y comida.

Entre otras cosas, los asistentes podían comprarse remeras con frases como "María Eugenia Virtual", "Yo caí en la escuela pública", "Ella le gana" y "La patria es el otro". También había muñecos de Néstor y Cristina Kirchner, de madres y abuelas de Plaza de Mayo, postales, banderas y otro tipo de productos.

Durante la presentación estuvieron también la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el técnico de la Selección subcampeona del mundo Alejandro Sabella; y la pedagoga Adriana Puiggros.