Nuevas escuchas telefónicas judiciales entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, tomaron estado público ayer.



La senadora cuestiona en esas escuchas la supuesta renovación del partido e insulta a la dirigencia peronista y a la exlegisladora aliada del massismo Margarita Stolbizer. En un tramo del nuevo diálogo difundido, la expresidenta se reivindica como menemista: "En la interna del PJ (de 1988) ganó (Carlos) Menem porque era el mejor. Yo estaba con Menem porque era el mejor, y tuve que votarlo a (Antonio) Cafiero, porque mi marido estaba con Cafiero. A mí me fascinaba Menem, pero como soy orgánica no lo pude votar. Pero la renovación contra ese sistema era Menem. Esta renovación, (refiriéndose a la actualidad del peronismo) es un neomacrismo".



En las nuevas conversaciones con Parrilli, registradas el 24 de junio de 2016 y que reprodujo ayer en su totalidad el periodista Luis Majul en su programa de la radio Berlín (emisora online), Cristina, quien ayer cumplió 65 años, acusa al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de tener un "doble discurso", y ridiculiza a quien fuera jefe de los senadores de su espacio, Miguel Pichetto.



"¿Vos te creés que la gente registra lo que dice Pichetto? Ignoralos. Al que hay que pegarle es a Massa. Ese sí. Habla bien de (Mauricio) Macri por TN, y mal de Macri por C5N, es increíble", sostiene Kirchner, en uno de los diálogos telefónicos con Parrilli.



Las escuchas judiciales pertenecen a la causa que investiga al extitular de Inteligencia, Oscar Parrilli, por el supuesto encubrimiento de Ibar Estéban Pérez Corradi, empresario farmacéutico detenido en la causa por el denominado "triple crimen de General Rodríguez".



En el material, la exmandataria pide textualmente que los dirigentes del Partido Justicialista que se distancian del Frente para la Victoria "se suturen el ort...".



En otro diálogo, la senadora nacional arremete contra Stolbizer, a quien califica como "gorda hija de p...".



"Acá hay que sacudirla a la gorda hija de p... ésta y a Massa, no hay que perder el tiempo con Pichetto y todos esos, noooo, dejalos", declara la exjefa del Estado.



Las escuchas difundidas ayer se suman a una serie de conversaciones ya reveladas entre la exjefa del Estado y su secretario, en varias de los cuales comete exabruptos como en el que lo trata de "pelot...", despotrica contra el presidente Mauricio Macri y acepta que se debe "apretar a jueces y fiscales para que citen a (Antonio) Stiuso", el exjefe de los espías durante el kirchnerismo.



"Feliz cumpleaños CFK!. De parte mía y de mi santa madre. Que Dios te devuelva todo lo que me has deseado y que los jueces te obsequien todo lo que mereces!", escribió en su cuenta de Twitter Stolbizer.



Laexpresidenta, por otro lado, solicitó ayer ir "de inmediato" a juicio oral y público en la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, a través de la firma del memorándum de entendimiento firmado entre la Argentina e Irán durante su gobierno.



Los abogados de la exmandataria, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, contestaron la vista corrida por el juez federal Claduio Bonadio y, tras decirle que no esperan nada de él, solicitaron que el caso pase a juicio oral lo antes posible. Télam y Efe