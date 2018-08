Cerca. Cristina y Hugo Moyano (al medio) se acercaron para compartir una foto, antes del seminario para capacitación de 400 cuadros dirigenciales del sindicato.

Después de que se difundiera el caso de los "cuadernos de las coimas", la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó en un seminario sindical. Se trata de una aparición programada con anterioridad en un acto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en la localidad bonaerense de Cañuelas.



Antes de participar en el seminario, la actual senadora nacional se reunió en esa localidad con el exsecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, el líder de SMATA, Ricardo Pignanelli, el jefe de los Canillitas, Omar Plaini, y la referente de los judiciales porteños, Vanesa Siley. La exmandataria y el exjefe de la CGT se dieron espacio para compartir una foto.



Tras concluir el acto, no se difundieron expresiones de la exmandataria. Al salir del acto en Cañuelas, el dirigente camionero Hugo Moyano dijo ayer que junto a la expresidenta y "los sectores del peronismo" trabajan para "hacer un frente" de cara a las elecciones de 2019. "La foto fue un gesto", confió Moyano y señaló que con Cristina se acercaron nuevamente "por las políticas del gobierno".



Cristina y Moyano se reencontraron después de siete años. La última vez juntos había sido en la reunión del consejo del salario en 2011. Ese año la relación entre ambos se quebró y las diferencias fueron tales que el camionero terminó apoyando la carrera presidencial de Mauricio Macri.



Sobre lo que hará el gobierno pensando en los comicios, Moyano fue tajante: "El gobierno va a hacer lo que le indique el Fondo Monetario Internacional".



Además, y consultado sobre la causa conocida como "los cuadernos de las coimas", disparó: "Yo no soy vigilante". "Cristina no habló de las libretas, ¿qué va a decir? Hoy son cuadernos, mañana libretas y después libretitas", remarcó. El sindicalista explicó que cuando estaban distanciados con Cristina "cada uno mantenía su posición", pero que ahora se encontraron "por un gesto". "¿Limaron asperezas?", le preguntaron. "Estoy más cerca (de la expresidenta). Estuve sentado a su lado", contestó. Según el camionero, "hablamos de todo, fue muy importante. Tuvimos una muy buena reunión después de tanto tiempo". Sobre la imagen que trascendió de ellos juntos, contestó. "Es una foto. Si es fuerte, ¿qué culpa tenemos?". Cuando le preguntaron por el futuro eludió la respuesta. "Qué se yo, vamos a ver", dijo. ¿Cristina candidata? "Todavía no se puede hablar de ese tema". ¿La apoyaría? "No sé, vamos a ver si hay otro candidato".

PJ le abre la puerta a los allanamientos

El bloque de senadores justicialistas que comanda Miguel Pichetto se mostró dispuesto a aprobar en la Cámara Alta el pedido de allanamiento a los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Pero si el juez Claudio Bonadio avanza posteriormente en un pedido de desafuero de la expresidenta, para que lo habiliten a detenerla con prisión preventiva, el Partido Justicialista (PJ) mantendría su postura contraria. Al menos hasta que exista una sentencia contra la actual senadora nacional, informó ayer el diario Clarín.



Según fuentes de la bancada, el interbloque Argentina Federal que reúne a los peronistas que responden a los gobernadores del PJ, la condición es que los allanamientos se discutan en la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana próxima, antes de llevarlo al recinto. Por eso iniciaron negociaciones con Cambiemos, que el pasado jueves había instado a apurar el tratamiento del tema en una sesión especial para el martes.



En cambio, el peronismo rechaza de plano el allanamiento al despacho de Cristina en la Cámara Alta, porque entienden que sería vulnerar la autonomía del Poder Legislativo por parte del Judicial.



En el marco de la megacausa por corrupción conocida como "los cuadernos de las coimas", Bonadio citó a Cristina a indagatoria para el 13 de agosto y pidió el pasado jueves al Senado que lo autorice a allanar tres inmuebles que figuran como propiedad de la expresidenta.