Cuadernos. Bonadio procesó a CFK como presunta jefa de una asociación ilícita en el marco de la causa de los cuadernos.

La actual senadora nacional y expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, evalúa recurrir a la Corte Suprema de Justicia para denunciar irregularidades en los procesos en su contra.



El abogado de CFK aseguró que va a pedir una reunión con Carlos Rosenkrantz, que se prepara para asumir la presidencia del máximo tribunal. En esa cita puede plantearse "la violación de garantías constitucionales".



La expresidenta se presentó este martes por octava vez en los tribunales de Comodoro Py (en la ciudad de Buenos Aires) para declarar en indagatoria por el seguimiento de supuestos casos de corrupción, en el marco de la causa conocida como la "ruta del dinero K".



Carlos Beraldi, abogado defensor de la exmandataria, dijo ayer que van a solicitar una reunión con el nuevo presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y aseguró al mismo tiempo que "no hay justificativo" para que le sean quitados los fueros de senadora a su defendida. "No creo que pueda ser detenida y desaforada, ya que sentaría un precedente institucional de una gravedad inigualable", aseguró ayer el abogado.



Luego agregó: "La violación de garantías constitucionales va a ser cada vez más frecuente y más grave. Una persona que concurre a todas las citaciones oficiales, que cumple con sus obligaciones procesales al pie de la letra, como es la expresidenta, no tiene ningún riesgo procesal para que se pueda disponer respecto de ella una prisión preventiva. Ese es el único elemento que puede justificar que una persona sea privada de su fuero".



Beraldi, asimismo, habló sobre el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien el martes pasado solicitó que Cristina haga una conferencia de prensa para explicar públicamente su situación judicial ante el procesamiento en la causa de los cuadernos de las coimas.



"La función como ministro de Garavano ha sido muy lamentable. Lo que está diciendo sobre una conferencia de prensa de la expresidenta es el colmo del disparate. Esto muestra que el ministro está bastante perdido, como lo está todo el gobierno de (el presidente Mauricio) Macri", criticó el abogado Beraldi en El Destape Radio.



Este lunes, el juez Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la exmandataria al sindicarla como presunta "jefa" de una asociación ilícita dedicada a recaudar dinero proveniente de sobornos pagados por empresarios adjudicatarios de obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández de Kirchner. Ese paso judicial corresponde a la causa de los cuadernos de las coimas.



Al recordar que la senadora está procesada por "cuatro asociaciones ilícitas", Beraldi ya ha dicho que tal situación es un bochorno, mientras merodea la idea de apartar a Bonadio de la causa de los cuadernos.

Thomas negó relación con los bolsos

Oscar Thomas, exdirector del Ente Binacional Yacyretá, negó ayer ante la Justicia haber entregado bolsos con dinero de coimas durante el gobierno kirchnerista.



"Niego haber entregado dinero, bolsos, bolsitas, paquetes o cajas a exfuncionarios mencionados", sostuvo en la indagatoria que se llevó a cabo en los Tribunales federales de Comodoro Py. En su declaración el exfuncionario señaló: "Ni recibí ni di dinero alguno a nadie, ya sea empresarios y/o funcionarios públicos municipales, provinciales, nacionales o internacionales".



El exdirector de Yacyretá fue detenido este martes en un departamento del barrio porteño de Recoleta, tras permanecer prófugo de la Justicia por 48 días. Thomas, el último fugitivo en el caso de los cuadernos, fue arrestado por personal del Comando Unificado de Recaptura de Evadidos (Cufre), que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad de la Nación.



El juez Bonadio había pedido su arresto el 1 de agosto último, luego de que su nombre apareciera nombrado en los cuadernos que escribió el remisero Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, y que dieron origen a la investigación por el supuesto pago de sobornos en la obra pública. Desde ese momento, el ex director de Yacyretá se mantuvo prófugo y su abogado, José Manuel Ubeira, aclaró que no se entregaría y pidió la eximición de prisión, pero no le fue concedida. "Thomas me dice: "Yo no tengo por qué involucrar a gente falsamente, porque las cosas que dicen no pasaron"", aseguró Ubeira.