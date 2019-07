Con los tapones de punta. "Que la gente no pueda comer en Argentina es maltrato. No estamos en África o un país en el desierto", disparó CFK.

Envalentonada con el baño de multitudes que se dio en su paso por San Juan, la expresidenta Cristina Fernández pronunció su discurso más virulento de campaña contra el gobierno al presentar su libro "Sinceramente" en Mendoza. Allí, pronunció una polémica frase para graficar la similitud entre Argentina y Venezuela en relación con los problemas que tiene la gente para comer: "Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela", dijo. "No lo digo yo, lo dice la FAO, que en 2014 había sacado aquel informe que Argentina había llegado entre los países de hambre cero. Ahora nos marca a Guatemala, Venezuela y Argentina. ¿Se acuerdan que si nosotros seguíamos nos íbamos a parecer a Venezuela? Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela", lanzó.



La afirmación de Cristina tuvo como único objetivo cuestionar la política económica del Gobierno pero fue, a la vez, una de las primeras oportunidades en las que reconoce la grave crisis que atraviesa Venezuela, conducida por Nicolás Maduro, al que durante la gestión K apoyaron y hasta condecoraron en tiempos en los que era denunciado por violaciones a los derechos humanos.



Mientras Cristina exponía en Mendoza, se supo que la fórmula del Frente de Todos hará su cierre de campaña en Rosario.