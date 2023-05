Cristina Fernández de Kirchner fue la invitada estelar en la noche de Duro de Domar y, en diálogo con Pablo Duggan, dejó una batería de definiciones respecto a distintos tópicos. De la "papa caliente" de Massa, a su no candidatura, pasando por la "elección de tercios" y "los hijos de la generación diezmada", sus principales definiciones.

En una visita exclusiva a los revolucionados estudios de C5N, Cristina compartió un mano a mano con Duggan. Allí reiteró que no será candidata a presidenta en las próximas elecciones, además de profundizar sobre temas tanto históricos como de coyuntura y también personales.

Al comienzo del ciclo, la vicepresidenta bromeó sobre su poca asistencia a la televisión y sostuvo que hacer política en los estudios de televisión y en los tribunales es lo más fácil" y reiteró que "la Justicia se ha convertido en un dispositivo de persecución política".

Justicia y Lawfare

Posteriormente, habló sobre el viaje que jueces federales, funcionarios de la Ciudad y empresarios realizaron al Lago Escondido: "Tuvo un correlato en determinados sectores de la sociedad. Los alumnos de la facultad de Derecho no fueron a la cátedra de Ercolini. Eso es un castigo social. Hay un castigo social pero no institucional",

"Si alguien pensaba que el lawfare era una construcción jurídica, mediática o partidaria, me parece que la foto de Lago Escondido es muy brutal. El Consejo de la Magistratura no mueve nada. Lo que está sucediendo en la comisión de Juicio Político es muy grave", analizó.

Acto seguido, comentó que "esta ya no es una cuestión de persecución a una dirigente política o de perjuicio al peronismo. Me parece que además vienen por el sistema democrático. Una corte que se ha constituido en una camarilla de tres personas, de las cuales 2 fueron designadas por decreto por el anterior presidente y aceptaron, debería preocuparnos a todos".

"No es bueno para ningún partido político, aun para aquel que se supone beneficiado. Hoy beneficiado y mañana quién sabe. Hay instrumentos legales. Seguramente el próximo gobierno deberá hacerlo", deslizó.

Entrando en terreno electoral, Cristina se refirió a la suspensión temporal de las elecciones a gobernador y vice en San Juan y Tucumán: "72 horas antes de que empezar al a vedad electoral suspenden dos elecciones, después de un fin de semana donde había habido elecciones que habían sido muy desfavorables para JxC, objetivamente".

Y, respecto a su situación judicial tras ser condenada en la causa Vialidad, aseveró: "Estoy en libertad condicional, técnicamente. No es una frase que quede bien"-

Economía, deuda y la "papa caliente" de Massa

En referencia a la crisis de deuda, la expresidenta sostuvo que el programa del Fondo es un programa financiero. "Se habla mucho de la emisión como causa de la inflación. Cuando ingresaron los u$s45 mil millones del FMI, emitieron. Está bien cuando emitís contramoneda dura, el problema es cuando la moneda dura se te va. Vos te quedás con la emisión y la inflación. Eso es lo que pasó".

Repasando su segundo Gobierno, aseguró recordó que "hasta el 10 de diciembre del 2015, se podían comprar 2.500 dólares por mes y mucha gente podía comprarlos. Porque teníamos el mejor salario de América Latina y la mejor jubilación de América Latina".

Luego, opinó sobre la coyuntura económica. "Massa agarró una papa caliente. Es una verdad de Perogrullo. Estamos con dificultades, necesitamos revisar ese acuerdo con el FMI. el año que viene tenemos vencimientos por 25 mil millones de dólares", amplió.

Como acostumbra a decir en público, Fernández de Kirchner volvió a convocar a un acuerdo entre las fuerzas políticas: "Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo gordiano. Otra pasión argentina es la formación de activos en el exterior".

La inflación genera una transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más concentrados. Ellos no pierden. Los márgenes de ganancias que tienen determinadas empresas, alimenticias, bebidas, calzado, vestimenta, son niveles muy importante de margen.

Candidatura y elecciones

Entre las principales definiciones electorales, reiteró, sin decirlo explícitamente, que no será candidata a presidenta: "Yo creo que hay comprensión de texto en la gente. Amor, cariño y fe, compartidos. La comprensión de textos es un atributo afortunadamente de la mayoría".

"Me parece que está muy claro lo que dije el otro día, que no es más que la ratificación de lo que dije en diciembre. Yo no me manejo hormonalmente, siempre me manejé con las neuronas", agregó.

Más tarde, consultada acerca de "qué le queda hacer en política", dijo: "Soy parte de una generación diezmada. ¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación tomen la posta".

En referencia a sus expectativas electorales, destacó que "estas elecciones van a ser totalmente atípicas. Van a ser elecciones de tercios, así como la del 2019 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más. Al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Me parece que es una elección totalmente diferente a la del 2019. Tenemos que entender por qué hay un tercio y por qué no hubo un tercio en 2019".

"Que me digan 'vamos a mejorar esto' volviendo a recetas del pasado, me parece que no. En definitiva, tenemos que proponerle a la sociedad algo diferente. Saber y tener memoria de que se puede hacer algo diferente. Es mentira esto de que isempre estuvimos así", disparó.

Atentado

Al hablar del intento de magnicidio que sufrió, remarcó: "En lo que más me influyó tal vez sea en el temor, a ver, Máximo es grande, es un hombre. No depende de mí. Pero mi hija, Florencia, sí depende de mí. Mi hija es una mujer que está enferma, que tiene una patología. Ella sí necesita y me necesita".

"Si a mí me pasara algo, yo siento que ella sufriría muchísimo. El intento de asesinato sí me impactó mucho porque nadie tiene comprada la vida. En definitiva, pensar qué sería de Florencia si yo no estoy, sí es una cosa que me afecta. Hay un tendencia a la deshumanización", proclamó.

Por último, dijo que "al principio tenía esperanza en la investigación pero se le pasó".