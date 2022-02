El presidente Alberto Fernández dijo ayer que no hay "dudas de que (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) va a acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

El Presidente habló desde Barbados (el país caribeño), en donde está concluyendo su gira internacional, y aseguró que se comunicó con la Vicepresidenta: "Hablé con Cristina cuando estaba en Beijing (China). No tengo dudas de que nos van a acompañar. No le asigno importancia a las especulaciones".

Según contó en una conferencia de prensa virtual, el viaje le permitió confirmar la necesidad de afianzar vínculos multilaterales. "Si encuentro en China interés por ayudar a la Argentina bienvenido sea. Y lo mismo con Rusia (visitó esos dos países por estos días). Y si Estados Unidos quiere mejorar sus vínculos comerciales, financieros y culturales con la Argentina bienvenido sea".

Al mismo tiempo, Fernández dejó en claro que hasta el momento no obtuvo grandes beneficios de la relación con la principal potencia del mundo. "He leído que le he mordido la mano a quien me ayudó ¿A quién ayudó? A mí con el Fondo me ayudaron los países europeos, me ayudó China, me ayudó Rusia. Sé quién hizo mucho para que ese préstamo sea dado. Eso sí lo sé, el gobierno anterior de EEUU. No lo digo yo, lo dice el Fondo".

Pese al clima interno de tensión, desde el gobierno nacional buscan transmitir tranquilidad. "En el Congreso se va a aprobar, no vemos dificultades ahí. El acuerdo con el FMI sigue firme", anticipó el canciller Santiago Cafiero. Pese a la crisis que provocó Máximo Kirchner con su renuncia como jefe del bloque de Diputados, las primeras señales desde La Cámpora llevaron tranquilidad al Presidente. "El Frente de Todos va a seguir, no van a romper", dijeron fuentes oficiales.