La vicepresidenta Gabriela Michetti y la vicepresidenta electa Cristina Kirchner se comunicaron este miércoles 30 de octubre empezar a dialogar sobre la transición en el Senado y mañana habrá una reunión de colaboradores de ambas para avanzar en el tema.

En una comunicación telefónica, Michetti felicitó a la ex mandataria por el triunfo electoral y le propuso iniciar un diálogo para la transición en la Presidencia del Senado, a lo que Cristina Kirchner respondió que estaba de acuerdo. Así lo indicaron fuentes del despacho de Michetti, quienes precisaron que este jueves se reunirán la vicepresidenta y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, con el jefe del bloque Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, y la secretaria de esa bancada Virginia García.

No obstante, Cristina Kirchner no participará de esa reunión, pero durante la charla con Michetti acordaron reunirse a su regreso de Cuba, a donde viajará el próximo viernes para visitar a su hija, Florencia. Mirta Tundis dio detalles del cruce que tuvo con Cristina Kirchner en el búnker del Frente de Todos Los dirigentes que asistirán a la reunión de este jueves tienen roles clave en la estructura política de Cambiemos y del Frente para la Victoria dentro de la Cámara alta.

Pinedo fue el principal operador político de la alianza Cambiemos durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y el principal interlocutor con el jefe de la bancada peronista y luego compañero de fórmula del presidente, Miguel Pichetto. Luis Novaresio: “No creo que Cristina Kirchner vaya a ocupar un segundo plano”.

Por su parte, Fuentes fue el elegido de Cristina Kirchner para presidir el bloque que ella integra y su nombre suena para alguna de las secretarías o prosecretarías de la Cámara alta cuando finalice su mandato como senador, el 10 de diciembre. Mismo caso que el de García: la ex senadora nacional por Santa Cruz y ex cuñada de Máximo Kirchner se convirtió al terminar su mandato en secretaria parlamentaria del bloque Frente para la Victoria y principal asesora de la ex mandataria para los debates en el recinto.

El nombre de García suena ahora muy fuerte para la Secretaría Parlamentaria de la Cámara cuando Cristina Kirchner asuma en la presidencia del Senado.

