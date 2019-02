Agustín Zbar. Para el presidente de la AMIA, "este es un año electoral y un juicio oral contra la expresidenta podría tener incidencia en la elección".



El año electoral, con la grieta a cuestas, volvió a dividir las aguas en la comunidad judía argentina. Si bien los atentados a la sede de la Embajada de Israel, primero, y contra la sede de la AMIA, después, dejaron secuelas y puso al descubierto la interna en las dos entidades judías con mayor representación en el país, AMIA y DAIA, hoy esas diferencias a flor de piel vuelven a estar sobre la mesa. ¿La causa? El juicio que se dirime en la Justicia y que tiene como principal protagonista a la expresidenta Cristina.



Fernández de Kirchner, a quien la investigación del fallecido fiscal Alberto Nisman la llevó a ser procesada por tratar de "encubrir" a los iraníes sospechados de perpetrar el atentado en la AMIA mediante la firma del memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013.



Por esta causa, entre otras, Cristina tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados próximamente y, al parecer, la AMIA busca bajarle el telón antes que arranque el juicio oral.



El jueves, inesperadamente el titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Agustin Zbar, les pidió a las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que desistan de querellar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el Memorando de Entendimiento con Irán, al evaluar que mantener esa acusación resultaría "perjudicial" para la comunidad judía.



Los integrantes de la Comisión Directiva de la AMIA indicaron que "al desistir de esta querella contra la senadora y expresidenta, además de reparar un grave error de la gestión anterior, la DAIA empezará a tomar distancia de una causa que está en el centro de la famosa grieta que divide a la mayoría de los argentinos, división que por cierto no nos representa".



Pero ayer, la DAIA, representación política de la comunidad judía en Argentina, anunció que "no tiene intención de desistir" de la querella contra Cristina, aunque aclaró que "someterá el caso a las entidades que la componen".



"La entidad hace saber que no tiene la intención de desistir de la mencionada querella, pero que someterá el caso a consideración de todas sus instituciones adheridas y filiales del país".



"La DAIA desconoce los motivos por los cuales la AMIA, una de sus más de 120 entidades adheridas, le ha dado estado público a la cuestión", sostiene un comunicado difundido ayer por las autoridades de la Delegación.



Mientras, Agustín Zbar seguía ahondando en su teoría o en su operativo clamor. El jefe de la AMIA sostuvo que "no me animo a decir que el memorando (con Irán) era un pacto de impunidad", y resaltó que la mutual judía "nunca acompañó la querella que instó la DAIA contra Cristina Kirchner por haberlo firmado". "No me animo a decir que el memorando era un pacto de impunidad", dijo el dirigente y añadió que la querella "es una decisión que la AMIA nunca acompañó". "Quien ha sido particularmente damnificado es quien tiene el derecho a querellar en una causa judicial". Para Zbar, el juicio oral contra Cristina Kirchner por la firma del pacto con el régimen iraní podría influir en el resultado de las elecciones presidenciales.