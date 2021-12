El presidente Alberto Fernández, que ayer participó de una cumbre virtual americana, intentó despejar dudas sobre un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después de los interrogantes que surgieron sobre el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner a un eventual entendimiento por la deuda de Argentina con el Fondo, Alberto intentó despejar dudas al asegurar ayer que, si bien muchas veces tienen diferencias con la vicepresidenta, el que decide finalmente es él.

"La verdad es que yo estoy muy seguro de cuál es el rumbo que tenemos que tomar y tengo la certeza de que es el mismo que quiere Cristina. Cristina y yo no somos iguales. Nosotros hicimos un frente que nuclea al peronismo y a muchas otras fuerzas y, por lo tanto, no hay una mirada homogénea sobre la realidad", sostuvo Fernández.

"Está claro que Cristina y yo en muchas cosas no pensamos igual, el que decide finalmente soy yo", dijo durante una entrevista grabada difundida en la cumbre virtual del Gzero Summit Latin America 2021, en el que especialistas y líderes políticos y empresariales debaten sobre los desafíos de la región en el contexto de la pandemia de coronavirus.

En medio de las negociaciones técnicas que mantiene desde el domingo una misión argentina con el Fondo en Washington para refinanciar la deuda, el jefe de Estado negó una falta de respaldo a un posible acuerdo por parte de la vicepresidenta.

"Cristina y yo tenemos una historia común en ese punto, de asumir un país endeudado y tener que pagar las deudas que otros tomaron. Lo que pasa es que se ha escrito mucho sobre la idea de que Cristina no está de acuerdo en que tengamos un acuerdo con el Fondo, y está claro que la decisión es mía y yo la voy a asumir y a tomar, pero frente a todas esas versiones que dicen que ella se opone a ese acuerdo ella contesta públicamente: Yo no me opongo a ese acuerdo", remarcó Fernández.

En ese sentido, reconoció que la exmandataria "es importante" por haber ejercido ese rol durante ocho años. "Ella se expresa y actúa como siempre, lo que pasa es que como ella no es la presidenta, se lee de otro modo", explicó. "Ahora la idea de que soy el bueno y ella es mala es una falacia. No siempre estamos de acuerdo y tratamos de saldarlo en forma racional. El martillo lo baja el Presidente", agregó.

Durante la entrevista conducida por Ian Bremmer, fundador de la consultora de riesgo político Eurasia Group, Fernández insistió en que confía en llegar a un entendimiento con el organismo dirigido por Kristalina Georgieva, quien hace días advirtió que "todavía falta mucho por hacer".

"Nosotros no queremos salir del mundo ni incumplir nuestras obligaciones. Queremos cumplirlas, pero no a costa del desarrollo de los argentinos. Los argentinos deben desarrollarse para poder pagar sus deudas", señaló. Y sostuvo que "la única forma de poder pagar y de poder crecer es a través de un desarrollo armónico: con industria que aumenta su producción, que esa producción se exporte y genere dólares para pagar la deuda, pero que al mismo tiempo da mejores condiciones de vida".

La entrevista conocida ayer fue concedida por Alberto a Ian Bremmer, fundador de Eurasia Group, una consultora global con llegada directa a la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría del Tesoro.

"Millones para pocos"

El presidente argentino Alberto Fernández sostuvo ayer que la pandemia de coronavirus "dejó muy en claro" la "desigualdad y la injusticia social en el mundo" y afirmó que "quedó demostrado que ese capitalismo financiero que se impuso en las últimas décadas en el mundo sólo hizo millonarios a muy pocos".

CFK confirma que va al acto

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, convocó ayer al acto que se realizará en Plaza de Mayo mañana a partir de las 15, bajo el lema "Democracia para siempre", y aseguró que la fecha reafirma "nuestro compromiso con los derechos humanos" por el que "argentinos y argentinas somos reconocidos en el mundo entero".

El mensaje fue compartido por la mandataria a través de su cuenta oficial de Twitter en un video relatado por ella misma en el cual rememoró celebraciones anteriores como momentos de "muchísima alegría", e invitó a volver a celebrar "en familia" el día de la democracia en la plaza.

Además, Cristina Fernández de Kirchner mencionó que participará del "Festival de la democracia para siempre" junto al presidente Alberto Fernández y al expresidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva, en una actividad en la que habrá música "para disfrutar".

Por último, destacó al 10 de diciembre como una fecha en la que se reafirma "nuestro compromiso con los derechos humanos". El video posteado por la Vicepresidenta muestra imágenes de las Madres de Plaza de Mayo y de Néstor Kirchner abrazado a Lula, entre otras, junto al mensaje "el viernes nos volvemos a encontrar en la Plaza de Mayo" y el ícono de una bandera argentina y un corazón.

El Gobierno prepara una jornada de festejos en la Plaza de Mayo para celebrar el Día de los Derechos Humanos, por los 38 años del regreso de la democracia al país. Es que el 10 de diciembre de 1983 fue el día en que asumió la presidencia Raúl Alfonsín, electo por el voto popular.

El Gobierno brasileño, que ejerce la presidencia temporal del Mercosur, anunció ayer la

cancelación de la reunión presencial que los presidentes de los países del bloque tendrían en Brasilia el 17 de diciembre y, sin explicaciones, agregó que el encuentro será virtual. Fuentes oficiales admiten malestar por la visita de Lula a Buenos Aires.