Sorpresa generó este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado Nacional la posición de Cambiemos, que a través de Ernesto Félix Martínez y Luis Naidenoff intentó instalar el debate sobre el desafuero de Cristina Elisabet Kirchner, sobre quien pesa una orden de detención dictada por el juez federal Claudio Bonadio.

"Hay situaciones que preocupan al Senado y al pueblo argentino, entre ellas los pedidos de desafuero de algunos senadores que vienen dilatándose. Por eso proponemos que el primer miércoles que se reúna la comisión podamos debatir este tema", aseguró Martínez, senador cordobés. La moción fue respaldada por el radical Naidenoff.

La ex Presidente, quien forma parte de esa comisión, no estuvo en la reunión. La defendió un hombre de su bloque, Marcelo Fuentes. También recibió el apoyo técnico del peronista Miguel Ángel Pichetto, quien pese a sus públicas diferencias con la ex jefa de Estado, cuestionó la moción realizada por el oficialismo.

En una primera intervención, le solicitó al presidente de la comisión, Dalmacio Mera, que antes de convocar a una sesión para discutir el pedido del juez Bonadio hay que definir si no se agotó el plazo de 60 días que tenía la comisión para pronunciarse sobre el tema.

Luego, en una segunda participación, visiblemente más enojado, Pichetto calificó como "inoportuno" que se discutiera la situación de Cristina Kirchner en una reunión que había sido convocada para definir las nuevas autoridades y establecer los horarios en los cuales se reunirá durante este período ordinario

"Me molesta de sobremanera cuando no se cumplen las reglas, se incurre en la estupidez de abrir un tema cuando esta convocatoria tenía como objetivo elegir las autoridades. Cuando tengamos que discutir ese tema, se hará a fondo. Vamos a analizar también la responsabilidad de los senadores y diputados que votamos un acuerdo internacional, un tema de naturaleza política. No tengo ningún miedo de hacer ese debate y analizar la responsabilidad del Congreso y la de los funcionarios que intervinieron. Y también el tema del desafuero. Pero en el día de hoy vemos que se trata de aprovechar alguna coyuntura para tener un título en los diarios y las reglas hay que cumplirlas. Esto estaba terminado con la elección de autoridades", enfatizó Pichetto.

Finalizado el encuentro, el presidente de la Comisión aclaró que van a analizar los alcances de las normas vigentes y principalmente los antecedentes en la Cámara para avanzar en la discusión sobre el desafuero de CFK.

Mera recordó que históricamente la Cámara Alta no ha avalado el desafuero de integrantes sobre quienes no pesa una condena firme. Con este criterio marcó distancia de la Cámara de Diputados, que el año pasado decidió habilitar la detención de Julio De Vido pese a que aún las causas que lo tienen como imputado no tuvieron una resolución.

Sobre Cristina Kirchner pesa una orden de prisión preventiva dictada por Bonadio en la causa por el memorádum con Irán. Por esa misma investigación fueron detenidos Luis D'Elía y Carlos Zannini, entre otros.

Infobae