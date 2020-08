Una marcha prevista para mañana en el país generó ayer cruces entre el Gobierno y la oposición. "¿Y si metemos un millón?", comienza el mensaje de WhatsApp que convoca a la marcha del #17A en el Obelisco porteño y en distintas plazas de Argentina.

"El 17 se sale por el trabajo, por la seguridad. No sólo por la reforma de la Justicia, sino por las cosas comunes que les pasan a los argentinos todos los días", afirmó la exfuncionaria macrista Patricia Bullrich y citó el caso del remero Ariel Suárez, multado por entrenarse sin autorización, en plena pandemia por coronavirus (Covid-19).

Ayer, en declaraciones radiales, la presidente del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que su espacio no convocó formalmente a participar de la marcha, pero confirmó que asistirá "sin romper ninguna" norma establecida en el marco del aislamiento para mitigar los efectos de la pandemia.

"El partido no convoca, son marchas ciudadanas, y yo no voy a romper ninguna de las medidas que se han dictado por la cuarentena, pero que no se preocupen, que tengo muy en claro las cosas que hay que cuidar en este momento en la Argentina", afirmó.

En cuanto al Banderazo por la Libertad convocado bajo el hashtag #17AVamosTodos, el presidente Alberto Fernández sostuvo ayer en declaraciones radiales que se trata de "una invitación al contagio, no cabe ninguna duda". "Ahí los tienen a los anticuarentena que aparecen muertos y otros enfermos por esas marchas", afirmó el jefe del Estado y aclaró que el control de la seguridad en esas manifestaciones "es responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las distintas provincias".

Uno de los videos que más circuló fue el del actor y referente radical Luis Brandoni, quien se grabó emocionado convocando a la protesta. "Vamos a hacernos oír otra vez, cumpliendo todo los protocolos que hay que respetar, salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana. En homenaje al General San Martín, salgamos con nuestras banderas y nuestras voces a todas las calles del país", se escucha decir al referente político vinculado a la anterior gestión presidencial de Mauricio Macri.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo ayer que Macri "está alejadísimo y no tiene idea lo que está pasando en Argentina" y consideró que la convocatoria de algunos sectores de la oposición para mañana implica "un riesgo epidemiológico" y busca "hacerle un daño al Gobierno". "Si (Macri) motoriza o no" la marcha (que coincide con el aniversario de la muerte de San Martín) es algo que "me tiene sin cuidado. Bastante daño nos hizo durante cuatro años", agregó.