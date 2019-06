Minutos. Luego de los diez minutos que duró la ceremonia en el club rosarino, Macri se retiró del predio y en las afueras lo esperaban vecinos.

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer en Rosario que "hay una patota del transporte que lleva a tener el costo del camión más alto de la región", y apuntó contra el secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, al acusarlo de "tener un comportamiento mafioso e ilegal".



"No queremos convivir más con las mentiras, ni con la corrupción ni con las mafias", afirmó el mandatario en un acto por el Día de la Bandera realizado en el club Ciclón de la ciudad de Rosario, Santa Fe.



Macri saludó a los niños presentes al desearles un "feliz día" en una jornada que, dijo, "nos recuerda la libertad y ratifica la identidad". Allí pronunció un duro mensaje contra los dirigentes sindicales de Camioneros Hugo y Pablo Moyano, a quienes acusó de encabezar "mafias que impiden la generación de empleo". "Hay una patota del transporte", sentenció Macri en un tono efusivo, y continuó: "La Argentina paga un alto costo del transporte producto de privilegios acumulados de forma ilegal por el gremio de los Moyano, que lleva a tener el costo del camión más alto de la región".



También reservó un párrafo para las medidas de fuerza llevadas adelante por Camioneros. "Lo peor es que cuando los señores Moyano quieren imponer algo y la empresa no está de acuerdo, le bloquean la planta y lo funden", señaló, flanqueado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la intendenta local, Mónica Fein.



Rodeado de niños de escuelas y de clubes rosarinos que portaban banderas argentinas, el presidente sostuvo que "no queremos más un ejercicio patotero del poder", y que "se tiene que terminar el comportamiento ilegal y patotero".



Les pidió a quienes sufren esas situaciones que "confíen" porque, enfatizó, "ahora tienen un gobierno y un presidente comprometido con terminar con estas mafias".



"No sé cómo calificar esta actitud del Presidente. Es de un descerebrado, un incapaz. Decir ese disparate no tiene sentido. Nadie puede imaginar escuchándolo que este señor tiene la responsabilidad de conducir el país", dijo el jefe del gremio de los camioneros, Hugo Moyano, en declaraciones radiales.



Su hijo, el secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, dijo a C5N que la reacción del presidente se debe a que desde los gremios que manejan se opusieron a la reforma laboral. "El objetivo es llevar adelante la reforma laboral, pero con Hugo no pudieron los militares que lo detuvieron dos veces, ni el menemismo, ni (Fernando) De la Rúa", agregó.



Sin participar del acto oficial, que solamente consistió en el izamiento de la bandera con presencia de la intendenta Mónica Fein y del gobernador Miguel Lifschitz y sin discursos de los todavía mandatarios, Macri prefirió una actividad de campaña y visitó el club Ciclón.



Ante alumnos de primaria de distintas escuelas de la zona, el presidente Macri apenas habló de la bandera de manera tangencial, según el sitio La Política Online. Y no nombró a su creador, Manuel Belgrano, a quien se lo homenajea el 20 de junio, día de su fallecimiento.



El candidato a intendente rosarino por Cambiemos, Roy López Molina, quien salió tercero en carrera a la intendencia, no se acercó. Luego de los diez minutos que duró la ceremonia, Macri se retiró del predio y en las afueras los vecinos se pelearon entre los que apoyaban a Cambiemos y quienes se acercaron para manifestar sus críticas al Gobierno nacional.



Schiaretti anunció lista corta

El peronismo de Córdoba resolvió ayer participar únicamente con lista de postulantes a diputados nacionales en las elecciones de octubre y dio "libertad de acción" para que los cordobeses voten al candidato presidencial de su preferencia.



"Vamos con la lista corta para defender a Córdoba", anunció el gobernador, Juan Schiaretti, en su discurso de cierre del Congreso del Partido Justicialista (PJ) provincial del cual es presidente, y en el que se aprobó la lista de candidatos que estará encabezada por el legislador Carlos Gutiérrez.



En el encuentro partidario, el mandatario convocó a intendentes y dirigentes a "trabajar para mantener los dos diputados que ponemos en juego. Que voten al presidente que les guste pero que voten por los diputados de Hacemos por Córdoba".



El reelecto mandatario provincial -uno de los cofundadores de la desaparecida coalición Alternativa Federal- consideró que la elección que se avecina es "difícil", por lo que convocó a la "capacidad de movilización para llegar a cada cordobés" y garantizar la elección de los diputados nacionales del sector.



El gobernador aclaró que los cordobeses deben saber que "no habrá fuerza política que tenga la mayoría en el próximo Congreso y por lo tanto para defender a Córdoba en un país cruzado por la grieta se precisa de diputados nacionales que respondan a la provincia".



Descartan a Manes

La posibilidad de que Facundo Manes, que estuvo cerca de postularse a diputado nacional de Cambiemos en las legislativas de 2017, sea candidato de la fuerza Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey se frustró. "Ya fue. No está convencido", dijo un dirigente aliado del espacio al tanto de las conversaciones.