Dirigentes kirchneristas criticaron ayer la reunión que mantuvieron el pasado jueves varios referentes del Partido Justicialista (PJ) bonaerense con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.



El legislador del Frente para la Victoria (FpV) y secretario de La Cámpora, Andrés Larroque, fue el primero en cuestionar el encuentro, tras la foto que reunió en la Rosada a Frigerio con el presidente del PJ bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; el jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; y los diputados nacionales Diego Bossio y Eduardo Bucca.



En Twitter, Larroque calificó con ironía a esta reunión como "unidad", y luego subió una foto del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, junto a la exmandataria Cristina Kirchner en el acto del jueves, acompañados de trabajadores municipales y tituló: "Dignidad" para marcar el contraste.



Otro de los que se sumó a los cuestionamientos por redes sociales fue el intendente kirchnerista de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, quien señaló: "Traducción: si me acompañas con el ajuste y el saqueo te doy plata y cargos; si te oponés, arreglate sólo. Lo importante no es que te aísles de este Gobierno, lo trágico es aislarse del pueblo y tus votantes".



Ante las críticas del kirchnerismo, la respuesta del justicialismo no se hizo esperar y fue Bucca quien primero disparó contra Larroque: "Pareciera que querés a (Mauricio) Macri presidente para rato. Te dedicas a evaluar con soberbia el accionar de compañeros siempre con una mirada intransigente y tribunera! Si querés realmente construir un proyecto que represente a las mayorías habla menos y hace más!". Asimismo, el sciolista Carlos Gianella también cuestionó a Larroque: "Criticando a los compañeros no se va a lograr. Ponete el cerebro", remató.