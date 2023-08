¡Es la demanda, estúpido! La única manera de dimensionar que la obesidad en el mundo se ha convertido en una pandemia global, en parte por el estilo de vida y de alimentación que propone este siglo XXI, y en donde Argentina no es la excepción a la regla, sino que por el contrario lidera el podio regional de obesidad en adultos y niños, explica el frenesí que provoca una droga (auto) inyectable para adelgazar, bajo estricto control médico y para personas que padecen obesidad o sobrepeso superior a los 15 o 20 kilos.

La flamante autorización en la Argentina por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) que recibió la droga inyectable semaglutida - conocida bajo su nombre comercial Wegovy™- para adelgazar y que revoluciona el tratamiento de la obesidad, planteó el mayor interrogante: ¿Cuándo estará disponible en el país?

Según pudo saber Infobae, el laboratorio danés Novo Nordisk para cumplimentar en el país con la demanda prevista explicó que la droga semaglutida estará disponible en la Argentina en el plazo de los próximos 12 meses.

Novo Nordisk explicó a Infobae que “no se espera la llegada de Wegovy™ para dentro de los próximos 12 meses”. Y agregó que, “el incremento de la demanda global, por encima de las posibilidades de producción de la compañía, tiene que ver con esa demora. Se están haciendo todos los esfuerzos para resolverlo en el menor tiempo posible”. Esto implica que habrá que esperar, al menos, hasta agosto de 2024.

Las precisiones y debates alrededor del abastecimiento también ocurren en otros mercados, como el de Estados Unidos; empujado también por la idea de que se trata de un tratamiento prolongado: la droga inyectable necesita ser administrada en cada paciente semanalmente por lo menos por 6 meses.

La demora en el país es para cumplir con la demanda del medicamento y con la producción en tiempo y forma. Ese será el gran desafío global que tendrá sobre sus espaldas el laboratorio danés.

En Argentina, Ozempic™ ya estaba autorizada para pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, ANMAT anunció la autorización por disposición N° 5591/2023 de Wegovy™ para el tratamiento de la obesidad en un grupo específico de pacientes: adultos con un índice de masa corporal (IMC) inicial de superior a 30 (obesidad), o entre 27 y 30 (sobrepeso) en presencia de, al menos, una comorbilidad (Reuters)

Una de cal y otra de arena

Desandando algunos pasos, la autorización en la Argentina de Wegovy™, la droga (semaglutida) inyectable para adelgazar, planteó luces y sombras. Por un lado, ratificar la eficacia y seguridad de la droga semaglutida, como una de las nuevas fórmulas que se desarrollan en el mundo como opción terapéutica innovadora, bajo supervisión médica, para el descenso de peso. Su exitosa antecesora es la droga liraglutida (de administración diaria), y otros principios activos también están en proceso de estudio para ser lanzados al mercado.

Por el otro, la transparencia sobre su uso y aprobación en el país ordenó la idea del uso “off label” de Ozempic™. Es decir que se pueda usar el medicamento para otro propósito para el que fue aprobado. Al estar aprobado en el país solo Ozempic™ para tratar la diabetes tipo 2, se lo recetaba también para obesidad.

En diálogo con Infobae, el médico y experto en obesidad Alberto Cormillot explicó que la semaglutida es un fármaco “análogo”. Se la llama así “porque es parecido a algo que produce el cuerpo”. En este caso, es la hormona GLP1 que “la produce el cuerpo cuando la persona come”.

“La hormona GLP1 regula el apetito. Cuando uno empieza a comer, al poco tiempo hace que uno deje de comer”, precisó. El fármaco inyectable, agregó el experto, “se aplica una vez por semana, a través de una inyección subcutánea, y no necesita ser administrado por personal de la salud, sino que lo hace el propio paciente. Tiene la misma lógica de la inyección de insulina, que viene en una jeringa que es autoadministrable”

En el caso de Wegovy™, se empieza con una dosis más baja y después se la va aumentando: la dosificación es gradual, comenzando con una dosis de 0,25 mg y aumentando hasta alcanzar la dosis completa de 2,4 mg.

Cormillot advirtió a Infobae: “Siempre me importa destacar que no es magia. La gente cree que se aplica la inyección y ya está y no es así. En cambio, si la persona asiste a la consulta con el especialista, se hará más fácil el tratamiento, pero requiere del acompañamiento del profesional indefectiblemente”.

El uso de la semaglutida para adelgazar ganó notoriedad en los últimos tiempos en boca de las estrellas de Hollywood como las hermanas Kardashians; al punto que muchos la llaman la droga de Hollywood por las recomendaciones de las celebridades y personalidades como Elon Musk. Originalmente desarrollada para tratar la diabetes tipo 2 y comercializada bajo el nombre de Ozempic™, esta droga también ha sido desarrollada para tratar la obesidad bajo la presentación Wegovy™ ya autorizada y comercializada en Estados Unidos, Europa, y en varios países de Asia y Oceanía.

Así es como el boom se topó con el principal obstáculo que ahora tiene la droga para garantizar el acceso a los pacientes: el crecimiento exponencial de la demanda en cada país donde fue aprobada.

En Argentina, Ozempic™ ya estaba autorizada para pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, la ANMAT anunció la autorización por disposición N° 5591/2023, de Wegovy™ para el tratamiento de la obesidad en un grupo específico de pacientes: adultos con un índice de masa corporal (IMC) inicial superior a 30 (obesidad), o entre 27 y 30 (sobrepeso) en presencia de, al menos, una comorbilidad relacionada con el peso, por ejemplo, alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño o enfermedad cardiovascular, según indica la disposición de la agencia reguladora nacional.

Es importante considerar que Wegovy™ debe ser prescrito en conjunto con una dieta reducida en calorías y un régimen de actividad física para un control efectivo del peso.

Wegovy es el nombre comercial del fármaco semaglutida para el tratamiento de la obesidad. Es un análogo de GLP1, una hormona que se produce en el intestino post ingesta de alimentos (Getty Images)

La semaglutida, además de regular los niveles de glucosa, actúa sobre el apetito, favoreciendo la pérdida de peso cuando se combina con una dieta balanceada y ejercicio. Su mecanismo de acción se asemeja al de la hormona humana GLP-1, que juega un papel crucial en la regulación del apetito y la saciedad.

Epidemia global

La obesidad ha logrado consenso científico acerca de que se trata de una enfermedad multicausal, que alcanzó alrededor del globo proporciones epidémicas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los problemas de salud relacionados con esta enfermedad representaron más de 5 millones de muertes a nivel mundial en 2019, y más de la mitad de estos decesos se produjeron entre personas menores de 70 años.

Para 2030 se prevé que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres vivan con obesidad: es decir, con un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o mayor a 30 kg/m2, lo que equivale a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo.

En cuanto a la obesidad infantil, se estima que casi 400 millones de niños y niñas de todo el mundo padecerán obesidad en 2035. Es decir, casi 1 de cada 5. Es por ello que es urgente actuar en su prevención y tratamiento adecuados.

Es esencial que los pacientes sigan las indicaciones médicas al utilizar estos medicamentos. La dosificación de Wegovy™ es gradual, comenzando con una dosis de 0,25 mg y aumentando hasta alcanzar la dosis completa de 2,4 mg.

Además de la correcta aplicación del fármaco, para bajar de peso de manera sana, “se requiere la parte de alimentación y de actividad física, el manejo del estrés y descansar mejor. La gente aumenta de peso por múltiples razones: porque está comiendo más de lo que puede quemar; porque dejó de fumar, porque toma alguna medicación que la hace aumentar de peso, porque está con mucho estrés, porque tiene algún desarreglo hormonal, por cuestiones genéticas, entre otros”, dijo Cormillot a Infobae.

“La semaglutida es una droga muy buena porque tiene dos efectos, regula el apetito y regula la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Tiene la propiedad de estimular al páncreas para que produzca más insulina”, resumió.

Otra de las ventajas que el especialista encontró en este fármaco es que son “muy pocos” los efectos secundarios. Eventualmente puede producir “náuseas o algún problema digestivo”. Y respecto de la extensión del tratamiento con semaglutida para bajar de peso, Cormillot recordó que “la obesidad es una enfermedad crónica y las enfermedades crónicas requieren tratamiento crónico, el tratamiento viene para quedarse”. “Es igual que una persona hipertensa que se tiene que tratar durante el resto de su vida”, aseguró.