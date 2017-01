La Argentina es uno de los países de la región donde menos horas de trabajo-sueldo por persona se necesita -entre una y dos horas por galón, o su equivalente: 3,8 litros- para cargar el tanque de un vehículo, a pesar de la queja de muchos automovilistas por la suba de los precios de los combustibles.



Así se desprende del informe del sitio de recolección y análisis de información howmuch.net, que midió la cantidad de horas que una persona debe trabajar para acceder a un galón de combustible en el mundo, es decir el equivalente a 3,8 litros.



Así como en algunos países sólo bastan unos pocos minutos de trabajo para acceder a un galón de nafta, otros requieren un promedio de entre una y dos horas, mientras a otros no les alcanza las horas de un día para conseguirlo.



Sólo 11 minutos en Venezuela



En este particular ranking que vincula las realidades energéticas y los ingresos per capita de cada país, Venezuela encabeza la lista con un requerimiento de 11 minutos para la compra de los 3,8 litros de combustible, seguido de Arabia Saudita con 14 minutos, y Australia con casi 16 minutos.



En el mapa se puede observar que en algunos países bastan sólo unos pocos minutos de trabajo para acceder a un galón; otras regiones demandan entre una y dos horas, y en otras más de 24.

De acuerdo al informe, en la Argentina se necesita, en promedio, entre 1-2 horas para acceder al valor de referencia propuesto en el estudio.



En comparación con la región, en el país -al igual que en Bolivia- se requiere entre 1 y 2 horas de trabajo para alcanzar los 3,8 litros de combustible, sólo por detrás de Venezuela que lidera el ranking global con 11 minutos.



En el resto de Latinoamérica se requieren de 2 a 5 horas de trabajo (en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Colombia), mientras que en México se necesitan entre 5 a 10 horas.

El top ten de los países donde menos trabajo se requiere para la compra de combustible lo completan Estados Unidos (20.86 minutos), Luxembourg (22.6), Canadá (23.25), Omán (24.25), Noruega (24.98), Mónaco (27.84) y Reino Unido (28.58).



En Uganda requieren 250 horas



En el otro extremo del esfuerzo laboral, los países con mayor tiempo requerido son Uganda con 250 horas, seguido de Cuba (101.2), Georgia (57.8), Bangladesh (46.44), Gambia (35.62), Tanzania (30.8), Malawi (24.06) y Kyrgyzstan con un día completo.



El informe destaca que no es sorprendente que la gente de los países ricos tenga que trabajar menos horas para poder comprar un galón de gasolina, pero Venezuela y Arabia Saudita son los dos países con menos horas de trabajo necesarias para pagar un galón de gasolina, a pesar de no ser países particularmente ricos.



‘Esto se debe probablemente a que Venezuela y Arabia Saudita son los dos países con mayores reservas probadas de petróleo‘, consideró el trabajo de How Much al aclarar que ‘casi todos los países con el menor número de minutos son naciones muy desarrolladas o naciones con grandes reservas de petróleo y gas‘.



Otro dato interesante es que los australianos tienen que trabajar menos minutos que los estadounidenses para comprar un galón de gasolina, a pesar de que los precios medios de la gasolina son significativamente más altos en Australia ($ 3.43 el galón frente a $ 2.52 el galón), debido a las diferencias en los salarios mínimos.



Por otro lado, los países subdesarrollados tienen que trabajar un número extremo de horas al salario mínimo para poder comprar un galón de gasolina -como Uganda, con 250 horas- y los únicos que pueden romper esta tendencia son aquellos con reservas de petróleo significativas como Argelia que necesitan trabajar alrededor de una hora y 15 minutos.