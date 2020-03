Expuesto. A pesar del riesgo por el contacto con los grupos, Alberto se presentó a dar clases y tomar examen ayer en la Facultad de Derecho de la UBA donde es profesor titular desde hace largo rato.



Con el avance inexorable de los contagios en Argentina -hasta ahora 21 y todos importados-, el presidente Alberto Fernández endureció el cepo para todos los viajeros que regresen al país desde las zonas con mayor circulación de coronavirus: A partir de ahora, tendrán "la obligación de recluirse en soledad en su casa" y advirtió que, "si no lo cumplen, estarán incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública".

En ese sentido, a los infractores le puede costar multas y hasta 15 años de prisión -ver Multas y prisión-.

"No es voluntario, no es una recomendación. Deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y, si no la cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", aseveró el Presidente en radio Delta.

En este contexto ayer entraron en vigencia medidas oficiales para contener la circulación del virus en el país, declarado todavía en "fase de contención", como la disposición de un nuevo protocolo obligatorio para vuelos hacia Argentina que incrementa los controles sobre los pasajeros.

El nuevo protocolo para los vuelos que lleguen al país, definido por el Ministerio de Transporte que conduce Mario Meoni, puso en vigencia disposiciones más rígidas que apuntan a "aislar al pasajero que presente síntomas compatibles" con los que genera el coronavirus.

De acuerdo con la normativa, "todos los pasajeros y las tripulaciones deberán llenar de manera obligatoria el formulario "Declaración de Salud del Viajero", provisto por el Ministerio de Salud" y, además, "las aerolíneas tendrán la obligación de informar a las autoridades aeroportuarias de la presencia de cualquier posible caso sospechoso durante el vuelo antes del arribo al aeropuerto".

"La detección podrá producirse por un aviso del propio pasajero, un miembro de la tripulación o de otro pasajero", completó el Ministerio de Transporte, tras una reunión encabezada por el ministro del área, Mario Meoni; su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el secretario de Calidad del Ministerio de Salud, Arnaldo Medina y representantes de las aerolíneas que vuelan desde y hacia la Argentina.

En tanto, se informó que "ante un caso sospechoso, la aerolínea deberá incluir la información sanitaria en la Declaración General de Aeronave y advertir a los Servicios de Tránsito Aéreo (Torre de Control), previo a su arribo" y se reiteró que los "indicios para considerar un caso sospechoso" son "fiebre, más dolor de garganta o dificultad respiratoria", además de "toda persona que provenga o haya estado en los últimos 14 días en países con circulación del virus o quienes hubieran tenido contacto cercano con un caso confirmado o sospechoso".

Asimismo, "si se detecta un caso sospechoso, se llevará adelante el protocolo vigente ubicando la aeronave en el Puesto 18 para que concurran médicos del aeropuerto y personal de Sanidad de Fronteras para la evaluación de la situación".

"En el caso de una detección de algún posible contagiado con el avión ya ubicado en la manga, la tripulación deberá demorar la evacuación de la aeronave y comunicar de inmediato a las autoridades para activar el protocolo con la realización de la "Declaración de salud del viajero" por parte de todos los pasajeros y de la tripulación, y el reporte en la Declaración General de la Aeronave por parte de la aerolínea", indicó la cartera de Transporte.

Ginés ya vaticina el peor escenario

El ministro de Salud, Ginés Gonzalez García, aseguró que el coronavirus "inexorablemente va a terminar en circulación local". Hasta ayer por la noche, en Argentina se registraron 21 casos confirmados de coronavirus y una muerte, todos a partir de contagios en el exterior.

"Esperábamos una ocurrencia del fenómeno un poco más tarde", admitió el funcionario durante la Jornada de actualización y fortalecimiento de acciones y estrategias preventivas en materia de sarampión, dengue y coronavirus, que se desarrolló este miércoles en Santa Fe.

Y agregó que "la incorporación de Italia, un país con serios problemas internos, anticipó la presencia de casos (en Argentina), todos importados, pero es un ciclo que inexorablemente va a terminar en circulación local".

González García aseguró: "Estamos trabajando con todas las jurisdicciones provinciales, municipales y también con todos los sectores", y remarcó que es una situación que "cambia día a día".

El ministro hizo estas declaraciones por la mañana, cuando también anticipó que era "cuestión de horas que se declare la pandemia", algo que finalmente hizo la Organización Mundial de la Salud horas después.

Multas y prisión

El art. 205 del Código Penal: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Art. 202: Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

Este artículo se refiere a otra situación, que hasta ahora no ocurre dentro del país, porque no se reportaron casos de contagio ocurridos dentro del territorio argentino, ya que todos los casos hasta ahora son importados.

En ese artículo, aunque las penas son más severas, es más difícil determinar la intención de la persona que propagó la enfermedad peligrosa.

En tanto, el artículo 203 prevé multas "de entre 5 mil a 100 mil pesos" cuando la propagación fuera cometida "por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo". En el caso de que tuviere como resultado enfermedad o muerte "se aplicará prisión de 6 meses a 5 años".