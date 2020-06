A 80 días del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, ocho de cada diez argentinos empeoraron su estado de ánimo y su ansiedad en relación al décimo día de cuarentena, y las posibilidades de experimentar estos sentimientos aumentaron en las mujeres, según un nuevo estudio de la Facultad de Psicología de la UBA difundido ayer.

El informe sobre "Familia, Pareja y Crianza", demostró también que el hecho de convivir con hijos no empeoró mucho más las ya pesadas situaciones de estados de ánimo y ansiedad previas, pero sí incidió positivamente -en cambio- en los sentimientos de soledad. En tanto, las parejas en las que más empeoraron la sensación de intimidad, las discusiones y las demostraciones de afecto son las que no conviven, seguidas por las que tienen hijos y, por último, las que no tienen hijos. Casi todos los indicadores negativos aumentaron más para las parejas y familias que viven en departamentos y menos para los que viven en casas.

El relevamiento muestra que el porcentaje de encuestados para quienes la pandemia "empeoró un poco o mucho" su estado de ánimo pasó del 72,5% (30 de marzo) al 80,3% (14 de junio); siendo este efecto más frecuente entre las mujeres (83,6%) que entre los hombres (74,6%), y entre las personas con hijos (80.9%) que sin ellos (77,4%). Por otro lado, las personas para las que la cuarentena representa un empeoramiento de su sensación de soledad trepó del 37,5 al 46,7%; y esto incidió más sobre las personas sin hijos (52,9%) que en las que los tienen (45,5%). Además, el estudio demuestra que "durante la cuarentena aumentaron todos los indicadores negativos de comunicación familiar", tales como la honestidad, tolerancia al desacuerdo o la intromisión en la vida del otro, y "disminuyeron todos los de cohesión en la familia", como los sentimientos de ser escuchados en familia, la confianza o la capacidad del grupo para recuperarse de los problemas.

El impacto negativo del aislamiento en las relaciones de pareja es mayor entre las no convivientes (50%), que en las convivientes solas (22,8%), o en las que conviven con sus hijos (30%), donde el efecto también es un poco mayor que en las anteriores.

Los datos recogidos señalan una mayor frecuencia de discusiones y peleas, una disminución de las demostraciones de afecto y de los intercambios de "intimidad", palabra que suele ser entendida en su vinculación con la sexualidad. En las parejas, la relación conflictiva se muestra también asociada a la situación habitacional de vivir en departamentos (34,5%), en relación a vivir en casas (27,5%). Y si a los 10 días de cuarentena un 65% creía que la escolaridad de los niños y adolescentes se vio perjudicada con el aislamiento, al cabo de 80 días, ese porcentaje trepó al 84%. El estudio se realizó entre el 7 y el 14 de junio, a partir de 1.296 encuestas online realizadas a personas mayores de 18 años de 11 localidades o zonas como la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Jujuy, Corrientes y Tierra del Fuego.

Retrocesos

8 Localidades de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Chubut, Neuquén y Jujuy, además de cinco municipios bonaerenses perdieron el estatus sanitario logrado y retrocedieron durante los últimos días en el proceso de desconfinamiento luego de que se multiplicaran los casos de coronavirus.

Por el país

Policía contagiado

Un efectivo que trabaja en la sede de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dio positivo el test de coronavirus, por lo que activó un protocolo y se aisló a los contactos estrechos del agente.

Santa Cruz alerta

La provincia de Santa Cruz sigue con 51 casos acumulados de coronavirus, dados de alta y sin nuevas confirmaciones en 20 días, aunque "bien alerta y con la vigilancia aumentada" en el norte provincial, por Chubut.

Enfermero en Chubut

El director del hospital Alvear de Comodoro Rivadavia, Javier Cáceres, confirmó que una persona de ese establecimiento dio positivo de coronavirus, por lo que decidieron aislar a todos los contactos estrechos.