El Tribunal Oral Federal 7 condenó hoy a cuatro años de prisión al empresario y ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, al ex intendente de la localidad santacruceña de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna y otros tres acusados por el delito de peculado por el cobro de 50 millones de pesos por una ruta en esa localidad que nunca se hizo

En su veredicto, los jueces Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero también ordenaron la restitución del dinero más los intereses. El resto de los condenados son el ex coordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazú y el ex asesor Juan Vargas.

El tribunal los condenó por el delito de peculado y el próximo 15 de noviembre a as 13 horas dará a conocer los fundamentos. De los acusados, el único que está detenido es Pérez Osuna. Los jueces ordenaron que el resto de los acusados sea detenido una vez que la condena quede firme -ya que es de cumplimiento efectivo- y que mientras tanto se les prohíba la salida del país.

Lascurain ya estuvo preso cuatro meses en la causa por los cuadernos de la corrupción, en la que fue elevado a juicio oral. El empresario estuvo detenido hasta diciembre pasado cuando fue liberado por orden de la Cámara Federal.

En el caso se juzgó el cobro como anticipo 50 millones de pesos para realizar 7 kilómetros de una calle que uniera Río Turbio con la localidad de 28 de Noviembre. La calle se llamaba Avenida de los Mineros. La empresa era Fainser, de Lascurain y presidida por Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Los jueces exhortaron al gobierno nacional y al gobierno de Santa Cruz para que evalúen mejoras en la seguridad vial de esa zona de Río Turbio.

La fiscal Fabiana León había dado por probado en su alegato las irregularidades y pidió que los cinco acusados sean condenados a la pena de cuatro años y medio de prisión. Las defensas pidieron sus absoluciones.

“Los cargos que ocupé fueron para servir a la gente, no para servirme. Nunca sustraje fondos de nada. Si la ruta no se hizo fue por una decisión política de este gobierno nacional, como de otras obras sobre las que el Municipio tuvo que poner plata", dijo el ex funcionario ante el tribunal", dijo hoy a la mañana Pérez Osuna en sus últimas palabras antes del veredicto. Luego los jueces pasaron a deliberar y a las 14 horas dieron el veredicto.

Este es el primer juicio oral por presuntas irregularidades en Río Turbio. El próximo será por el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio por al menos 264 millones de pesos. Ese expediente fue elevado a juicio oral el mes pasado por el juez federal Luis Rodríguez y entre otros serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex funcionario de ese ministro Roberto Baratta, ambos detenidos.

Esa causa fue la que llevó a De Vido a prisión en octubre de 2017 luego de perder sus fueros como diputado de la nación.