Pedido de Cambiemos. Díaz Gilligan renunció horas después de que los propios aliados políticos de Cambiemos pidieran su "separación del cargo" hasta tanto se esclareciera el caso.

El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, acusado de no haber declarado una cuenta con 1,2 millones de dólares en Andorra, presentó ayer su renuncia "indeclinable" al cargo, informaron fuentes oficiales.



Desde la presidencia explicaron que aunque todavía no se hizo el trámite formal, el cese será aceptado próximamente por el Gobierno. "A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro Gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los años en los que estuve en la actividad privada", explica Díaz



Gilligan en su carta de renuncia al secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, su superior inmediato.



Además, en la misiva insistió en que demostrará su "inocencia" en todos los ámbitos. "Ingresé a la función pública y a la actividad política con la única finalidad de participar en un equipo que genere el verdadero cambio que nuestra país necesita", añade en la carta, en referencia a buscar un "mejor futuro" para los argentinos en un país que todavía tiene "millones de compatriotas en la pobreza".



Según publicó el viernes pasado el diario español El País, Díaz Gilligan ocultó 1,2 millones de dólares en una cuenta de la Banca Privada de Andorra a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action, cuya accionista es la mercantil panameña Nashville North.



La cuenta fue abierta en 2012, cuando Díaz Gilligan, que figuraba ante el banco como "representante" de la empresa y "accionista", era asesor del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se mantuvo en la sociedad hasta 2014, cuando vendió su participación al ser nombrado director general de Turismo.



En los últimos días, el subsecretario de Presidencia ha reiterado su inocencia y ayer se presentó ante la Oficina Anticorrupción -dependiente del Gobierno- para argumentar su versión de que no declaró la cuenta al estar saliendo de la empresa, una salida que "estimó que iba a ser inminente" y "se demoró" por los trámites en Gran Bretaña. "Yo estaba saliendo de la sociedad y no había ningún ingreso ni nada que registrar como ganancia", dijo Díaz en una entrevista con el diario La Nación, en la que explicó que abrió la cuenta en Andorra, un país con secreto bancario hasta el año pasado, porque buscaba "un lugar donde fuera posible y factible operar" para una empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol.



El diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció ayer ante la justicia federal por presunto lavado de activos al subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan. La denuncia cayó en el juzgado de Claudio Bonadio. Efe y Télam