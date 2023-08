El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, destacó hoy las medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa, para paliar las consecuencias de la devaluación y dijo que mientras el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) "representa el orden", los postulantes de la oposición son "el caos".



"Necesitamos empoderar a la política y el Estado para poder consolidar este camino de medidas. Con fragmentación política no vamos a encontrar las soluciones que necesitamos los y las argentinas. Tuvimos un momento de confusión y angustia, pero de esto se sale con orden y no de otra manera, y Sergio Massa representa el orden y lo otro es el caos", expresó el funcionario provincial.



En diálogo con Futurock, Larroque dijo que las medidas anunciadas por Massa eran "esperadas" y atienden "a un amplio conjunto de sectores" de la población, consideró que representan "un antes y un después" y que "son las primeras de los próximos cuatro años", en relación a un eventual próximo gobierno.



"Es un alivio en un contexto muy complejo y después de lo que significó la espera después de la imperiosa necesidad de acordar con el FMI, y evitar lo que muchos especulaban que iba a pasar que no se llegara a ese entendimiento", comentó.



En relación a eventuales resistencias de empresarios o sector privado en cuanto a cumplir con las sumas fijas a los empleados, Larroque opinó: "Cuando uno ve la tapa de los diarios y lee que empresarios rechazan las medidas, o incluso la oposición, me parece que son rápidos para denunciar una crisis, pero esquivos para apoyar cuando llega la posibilidad de alivianar esa situación".



"Hay un punto de inflexión, que fue la posibilidad de cubrir los vencimientos, a pesar de la extorsión del FMI recurriendo a mecanismos heterodoxos como fue el pago en yuanes o el préstamo de la CAF (Corporación Andina de Fomento) y de Qatar", dijo el funcionario, quien precisó que a partir de ello se logró "evitar que la devaluación que se pedía antes de las PASO impactara en el proceso electoral".



Agregó que después de las PASO, la labor de Massa fue entonces "cerrar ese entendimiento y marcar la línea que es recomponer el ingreso de los argentinos en un contexto de mucha dificultad".



"Era fundamental cerrar el marco general que tenía que ver con cerrar el acuerdo con el FMI para poder tener libertad de encarar la campaña de otra manera", puntualizó.



En esa línea, Larroque dijo que el oficialismo "llegó a las PASO como se pudo, más que silbando bajito, escupiendo aceite en términos automovilísticos, se llegó con muchos condicionamientos, con dificultad económica y las consecuencias sociales de esa situación, y también un panorama complejo en términos políticos".



Sobre la participación de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña, Larroque afirmó que la Vicepresidenta "está absolutamente involucrada" y agregó: "Que no tenga actividad pública tiene que ver con un momento".



Asimismo, sostuvo que con el correr de los días se verá "cuáles van a hacer los criterios que defina el comando de campaña".



Al ser consultado sobre la oposición, Larroque afirmó que “el extraño rol que está jugando Mauricio Macri puso a Juntos por el Cambio en esa situación" de debilidad frente a un balotaje.



"A Macri nunca le gustó la consolidación de Horacio Rodríguez Larreta, eso generó tensiones y dio señales de alguna manera de acompañar a (Javier) MIlei, hay que observar hasta qué punto es Milei y no Macri", subrayó.



Por último, aseguró que "es imprescindible la unidad nacional".



"Se viene planteando una unión democrática hace bastante tiempo, hay que buscar acuerdos o líneas que sean políticas de Estado en un mundo que nos presenta muchas dificultades", completó.